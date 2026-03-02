Kylian Mbappé - Real Madrid
Kylian Mbappé - Real Madrid

Mbappé à Paris, son genou inquiète Madrid et la France

Kylian Mbappé02 mars , 18:32
parClaude Dautel
0
Forfait avec son club pour un souci au genou gauche, Kylian Mbappé est arrivé ce lundi à Paris afin de subir de nouveaux examens.
Afin d'avoir un avis supplémentaire sur ses soucis récurrents avec son genou gauche, qui le fait souffrir depuis le mois de décembre dernier, Kylian Mbappé est arrivé dans la capitale française au moment où le Real Madrid joue ce lundi soir contre Getafe. Il s'agit pour l'attaquant tricolore de 27 ans de savoir exactement si les soins actuels sont adaptés à son problème, et le clan Mbappé a précisé à l'Agence France Presse que pour l'instant, aucune intervention chirurgicale n'était prévue, du moins pour l'instant. Car les rumeurs se multipliaient ces derniers jours du côté de Madrid, sur une possible intervention devenue obligatoire.

Mbappé ne se fera pas opérer...à priori

« D'un commun accord avec le club, des examens complémentaires sont réalisés afin de faire un point précis sur l'évolution de son genou. À ce stade, il n'est pas question d'une intervention chirurgicale. Cette démarche a pour objectif d'optimiser son suivi et de préparer une reprise dans les meilleures conditions », précise l'entourage de Kylian Mbappé dans un communiqué. Ce lundi, Marca affirmait que Kylian Mbappé ne pourra pas faire son retour avec le Real Madrid avant le match retour de Ligue des champions face à Manchester City. Une théorie que le clan Mbappé n'a pas confirmée à l'AFP. Bien évidemment, le staff de l'équipe de France doit également être attentif à tout ce qui concerne le capitaine des Bleus alors que le Mondial 2026 se profile.
0
