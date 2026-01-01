Abdelli trop cher, Angers punit l’OM et l’OL

A quelques mois de la fin de son contrat, Himad Abdelli a été approché par Marseille et Lyon. Ces prises de contact ont provoqué des tensions à Angers, prêt à fixer un tarif dissuasif au risque de perdre son milieu de terrain libre en juin prochain.

Himad Abdelli a saisi sa chance. Titularisé contre la Guinée Equatoriale (3-1) mercredi, le milieu de l’Algérie a rendu une très bonne copie. Le Fennec a ainsi justifié la confiance du sélectionneur Vladimir Petkovic qui l’a convoqué pour cette CAN suite au forfait d’Houssem Aouar. Force est de constater que l’Angevin n’est absolument pas perturbé par les nombreuses informations concernant son avenir. Libre en juin prochain, l’ancien joueur du Havre fait l’objet d’un duel entre Marseille et Lyon

Angers se venge

Les deux Olympiques ont entamé des discussions avec son entourage. On parle même d’un accord entre le milieu de terrain et ses courtisans. Le problème, c’est que les formations intéressées n’étaient autorisées à le contacter qu’à partir de ce jeudi 1er janvier. Avant cette date, l’approbation d’Angers était nécessaire, d’où l’étonnement du SCO révélé par Mohamed Toubache-Ter. Le club angevin semble disposé à garder Himad Abdelli jusqu’à la fin de son bail. Ce qui explique le tarif fixé pour son transfert.

S’ils souhaitent racheter les derniers mois de contrat de leur cible, Marseille et Lyon devront verser entre 3,8 et 4,7 millions d’euros, sans compter le pourcentage à la revente. Bien évidemment, les dirigeants marseillais et lyonnais n’accepteront jamais de miser une telle somme étant donné la situation contractuelle de l’international algérien. Il pourrait s’agir d’un coup de bluff de la part du SCO. A moins qu’Angers se contente du pactole à venir pour son attaquant Sidiki Chérif. Quoi qu’il en soit, les deux Olympiques sont prévenus alors qu’ils n’ont pas encore entamé les négociations entre clubs.