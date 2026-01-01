om himad abdelli dit oui a marseille iconsport 246009 0059 384847
Himad Abdelli - Ligue 1

Abdelli trop cher, Angers punit l’OM et l’OL

Mercato01 janv. , 18:30
parEric Bethsy
0
A quelques mois de la fin de son contrat, Himad Abdelli a été approché par Marseille et Lyon. Ces prises de contact ont provoqué des tensions à Angers, prêt à fixer un tarif dissuasif au risque de perdre son milieu de terrain libre en juin prochain.
Himad Abdelli a saisi sa chance. Titularisé contre la Guinée Equatoriale (3-1) mercredi, le milieu de l’Algérie a rendu une très bonne copie. Le Fennec a ainsi justifié la confiance du sélectionneur Vladimir Petkovic qui l’a convoqué pour cette CAN suite au forfait d’Houssem Aouar. Force est de constater que l’Angevin n’est absolument pas perturbé par les nombreuses informations concernant son avenir. Libre en juin prochain, l’ancien joueur du Havre fait l’objet d’un duel entre Marseille et Lyon.

Angers se venge

Les deux Olympiques ont entamé des discussions avec son entourage. On parle même d’un accord entre le milieu de terrain et ses courtisans. Le problème, c’est que les formations intéressées n’étaient autorisées à le contacter qu’à partir de ce jeudi 1er janvier. Avant cette date, l’approbation d’Angers était nécessaire, d’où l’étonnement du SCO révélé par Mohamed Toubache-Ter. Le club angevin semble disposé à garder Himad Abdelli jusqu’à la fin de son bail. Ce qui explique le tarif fixé pour son transfert.
S’ils souhaitent racheter les derniers mois de contrat de leur cible, Marseille et Lyon devront verser entre 3,8 et 4,7 millions d’euros, sans compter le pourcentage à la revente. Bien évidemment, les dirigeants marseillais et lyonnais n’accepteront jamais de miser une telle somme étant donné la situation contractuelle de l’international algérien. Il pourrait s’agir d’un coup de bluff de la part du SCO. A moins qu’Angers se contente du pactole à venir pour son attaquant Sidiki Chérif. Quoi qu’il en soit, les deux Olympiques sont prévenus alors qu’ils n’ont pas encore entamé les négociations entre clubs.

Lire aussi

SCO : Sidiki Chérif au Milan AC, ça négocie fortSCO : Sidiki Chérif au Milan AC, ça négocie fort
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_272756_0127 (1)
OM

OM : Gouiri et Traoré vont enfin rejouer contre Nantes

ICONSPORT_279866_0231
PSG

Le PSG dit non à une star marocaine… pour l’instant

wahi vaudra 100 me francfort prend les paris wahi 11 393217
OGC Nice

Officiel : Nice annonce l'arrivée d'Elye Wahi !

Ibrahim Maza
CAN 2025

L’Algérie a un problème avec son nouveau phénomène

Fil Info

01 janv. , 19:40
OM : Gouiri et Traoré vont enfin rejouer contre Nantes
01 janv. , 19:20
Le PSG dit non à une star marocaine… pour l’instant
01 janv. , 19:07
Officiel : Nice annonce l'arrivée d'Elye Wahi !
01 janv. , 19:00
L’Algérie a un problème avec son nouveau phénomène
01 janv. , 18:00
OM : Courbis ne pardonne pas cette faute grave à De Zerbi
01 janv. , 17:30
OL : Pierre Ménès annonce le départ de Fofana
01 janv. , 17:00
Kylian Mbappé, un miracle médical pour le Real Madrid
01 janv. , 16:30
PSG : Le malaise Barcola affole le mercato

Derniers commentaires

OL : Pierre Ménès annonce le départ de Fofana

la valoir c'est pas toi qui l'a decide c'est l'acheteur ^^

OM : De Zerbi exige ce joueur à tout prix

Toi tu es vraiment un vrai marseillais qui préfère perdre au lieu de montrer ses capacités. En Allemagne le budget du Bayern est 4 fois plus que le 3° du classement. En Angleterre le budget d"Arsenal est 5 fois plus que Aston villa 3° Chelsea 6° son budget et 6 fois plus qu"Aston villa.. A Marseille enquête toute fraîche d'hier (cf l'équipe d'hier )votre président américain a dépensé depuis son arrivée 850 millions d'euros pour 0 TROPHÉE. Montpellier,lille monaco ont gagné chacun un championnat. Tu trouves normal que ces équipes gagnent un trophée. Si je me fie à es

Foot01 vous présente ses meilleurs voeux pour 2026

Rires, les extrêmes gauche et droite là.

OL : Pierre Ménès annonce le départ de Fofana

Entre 10 et 25...perso je vote ca.. il a rien montré cette saison avec sa blessure...

Foot01 vous présente ses meilleurs voeux pour 2026

Mafoi ... cest pas la gauche qui défile avec des croix celtiques et des croix gammées... sur ce...

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
37161213281315
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231665524195
9
Monaco
23167272627-1
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

Loading