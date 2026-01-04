Mercato : Himad Abdelli offert par l’OM à l’OL ?

L’OM et l’OL sont très intéressés par Himad Abdelli, en fin de contrat avec Angers à la fin de la saison. Et si Marseille semblait avoir un temps d’avance, Medhi Benatia temporise pour l’instant, ce dont pourrait profiter Lyon.

En grande forme depuis le début de la saison, Himad Abdelli a été récompensé par une sélection en équipe d’Algérie pour disputer la Coupe d’Afrique des Nations. Le milieu offensif de 26 ans va manquer à Angers durant cette période mais continue néanmoins de faire parler de lui en Ligue 1. En cause, son avenir et plus précisément sa situation contractuelle puisque le bail d’Abdelli au SCO expire à la fin de la saison. Une situation dont souhaitent profiter l’Olympique de Marseille ainsi que l’Olympique Lyonnais

Ces derniers jours, il semblait même que l’OM avait pris une longueur d’avance sur l’OL grâce au coup d’accélérateur mis par le directeur sportif phocéen Medhi Benatia. Un accord entre Himad Abdelli et Marseille était même évoqué. Mais selon les informations de Téléfoot, une signature de l’international algérien en Provence n’est pas imminente. Et pour cause, l’émission de TF1 affirme que pour l’heure, l’OM n’a formulé aucune offre officielle au SCO d’Angers pour le transfert de son milieu offensif né à Montivilliers. Une très bonne nouvelle pour… l’OL, qui reste très intéressé et à l’affût selon l’émission dominicale.

L'OM temporise, l'OL est à l'affût

Le principal problème à résoudre pour les deux clubs dans le dossier Abdelli sera clairement de trouver un accord avec Angers, qui réclame une somme trop importante pour un joueur en fin de contrat dans six mois. Selon les dernières informations à ce sujet, Angers souhaite récupérer plus de 4 millions d’euros en cas de transfert de Himad Abdelli au mois de janvier. Une somme que l’OL n’a aucunement l’intention d’investir tandis que l’OM n’est pas chaud non plus à l’idée de surpayer un joueur bientôt libre. Reste maintenant à voir qui passera à l’action en premier et surtout, si Abdelli rejoindra l’un des deux Olympiques cet hiver. Ce qui est loin d’être certain pour le moment, surtout si le président angevin Saïd Chabane campe sur ses positions quant à ses exigences financières dans ce dossier.