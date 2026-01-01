OM : Abdelli choisit Marseille, Benatia met Lyon KO

La concurrence fait rage entre l’OM et l’OL dans le dossier Himad Abdelli. Le club phocéen a toutefois pris une nette avance sur son concurrent lyonnais grâce à l’intervention de Medhi Benatia.

En fin de contrat avec Angers dans six mois, Himad Abdelli est logiquement un joueur très courtisé. Le meneur de jeu du SCO s’est imposé comme l’une des références en Ligue 1 et ses prestations ne sont pas passées inaperçues du côté de Lyon et de Marseille. Les deux Olympiques sont très intéressés par une signature de l’international algérien cet hiver.

Un net avantage en faveur de l'OM pour Abdelli ?

Successivement, des accords de principe entre le joueur et l’OL puis l’OM ont été annoncés, sans que l’on sache réellement vers quel club va la préférence d’Himad Abdelli. Le compte insider La Minute OM apporte de nouvelles informations sur le dossier et en dit plus sur les intentions de celui qui dispute actuellement la CAN avec l’Algérie. Selon le média spécialisé sur l’Olympique de Marseille sur X, il est clair que l’avantage est au club phocéen désormais grâce à l’intervention décisive de Medhi Benatia.

« Avancées notables dans le dossier Himad Abdelli ! L’OM devance désormais l’OL dans le dossier Himed Abdelli. L’intervention de Medhi Benatia a permis de faire avancer les discussions avec le joueur » a publié le compte X avant de poursuivre. « Le dirigeant marseillais travaille sans relâche pour conclure cette belle affaire. Discussion avec le Président angevin Said Chabane. Le joueur privilégie toujours une arrivée à Marseille plutôt qu’à Lyon » peut-on lire sur le réseau social. L’Olympique de Marseille aurait donc pris une sérieuse option sur la signature d’Himad Abdelli en obtenant l’accord du joueur et sa préférence malgré la concurrence de l’Olympique Lyonnais.