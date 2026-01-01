ICONSPORT_279767_0234

OM : Abdelli choisit Marseille, Benatia met Lyon KO

OM01 janv. , 22:30
parCorentin Facy
3
La concurrence fait rage entre l’OM et l’OL dans le dossier Himad Abdelli. Le club phocéen a toutefois pris une nette avance sur son concurrent lyonnais grâce à l’intervention de Medhi Benatia.
En fin de contrat avec Angers dans six mois, Himad Abdelli est logiquement un joueur très courtisé. Le meneur de jeu du SCO s’est imposé comme l’une des références en Ligue 1 et ses prestations ne sont pas passées inaperçues du côté de Lyon et de Marseille. Les deux Olympiques sont très intéressés par une signature de l’international algérien cet hiver.

Un net avantage en faveur de l'OM pour Abdelli ?

Successivement, des accords de principe entre le joueur et l’OL puis l’OM ont été annoncés, sans que l’on sache réellement vers quel club va la préférence d’Himad Abdelli. Le compte insider La Minute OM apporte de nouvelles informations sur le dossier et en dit plus sur les intentions de celui qui dispute actuellement la CAN avec l’Algérie. Selon le média spécialisé sur l’Olympique de Marseille sur X, il est clair que l’avantage est au club phocéen désormais grâce à l’intervention décisive de Medhi Benatia.
« Avancées notables dans le dossier Himad Abdelli ! L’OM devance désormais l’OL dans le dossier Himed Abdelli. L’intervention de Medhi Benatia a permis de faire avancer les discussions avec le joueur » a publié le compte X avant de poursuivre. « Le dirigeant marseillais travaille sans relâche pour conclure cette belle affaire. Discussion avec le Président angevin Said Chabane. Le joueur privilégie toujours une arrivée à Marseille plutôt qu’à Lyon » peut-on lire sur le réseau social. L’Olympique de Marseille aurait donc pris une sérieuse option sur la signature d’Himad Abdelli en obtenant l’accord du joueur et sa préférence malgré la concurrence de l’Olympique Lyonnais.

Dans ce dossier, rien n’est cependant terminé tant que l’accord avec Angers n’est pas trouvé. Et il pourrait s’agir pour Marseille de l’étape la plus difficile. Car malgré la situation contractuelle de son meilleur joueur, libre dans six mois, le SCO s’annonce très dure en affaires. Angers préfère perdre son joueur pour zéro euro en juin plutôt que de le brader et réclame selon les derniers échos près de 4 millions d’euros. Marseille, qui pourrait perdre Darryl Bakola cet hiver, s’alignera-t-il sur un tel tarif ? Ce sera l’un des enjeux du mercato à l’OM… et par ricochets à l’OL.
3
Derniers commentaires

OM : Abdelli choisit Marseille, Benatia met Lyon KO

26 ans joue à Angers remplaçant avec équipe National Algérie je pense que c’est loin être le crack on veux faire croire

OM : Abdelli choisit Marseille, Benatia met Lyon KO

Mais allez y

OM : Abdelli choisit Marseille, Benatia met Lyon KO

Personne ne sait rien là dessus. Ca sert a rien de parler dans le vide.

OM : Gouiri et Traoré vont enfin rejouer contre Nantes

Pourquoi ne pas faire jouer Gouiri en 10 : fin technicien, bon passeur, à l'aise dans les petits espaces, adroit devant le but....

Foot01 vous présente ses meilleurs voeux pour 2026

Mais tout ce que tu décris là ce sont des faits qui sont en général fait par des français.. née en France... et éduqué en france et par la france dans des quartier qui sont a l'abandon . Des petits merdeux..l'immigré na rien avoir la dedans en général il a meme peur de commettre un larcin et se tient a carreau par peur de se voir expulser.. va voir le matin tôt devant les brico dépôt et les plate-forme du bâtiment qui demande du travail...je pense pas que ta du en côtoyer beaucoup d'immigré pour parler ainsi... tu me parle de cite mais dans les cite il y a pas d'immigré ou de clandestin...les immigrés et clandestin dorment dans des squat ou foyer en général.. dans les cite ce dont des français d'origine étrangère sûrement mais des français... Et l'immigration nest pas le mal de ce pays ni la cause de méfaits... discuté un peu avec les anciens... et demande aux centenaire autour de toi si tu en connais comment était marseille dans les années 50 ou 30... aujourdui a côté de l'époque cest de la gnognotte.. des règlement de compte a l'époque des zampa guerini c'était pas 30 par ans quil y en avait ... mais 30 par mois... je pense que ce qui te gêne surtout cest la différence et encore une histoire de religion a la con

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
37161213281315
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231665524195
9
Monaco
23167272627-1
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

