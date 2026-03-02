ICONSPORT_276170_0227
Lee Kang-In envoie un message au PSG

PSG02 mars , 20:00
parHadrien Rivayrand
Le Paris Saint-Germain s’apprête à vivre un marché des transferts agité. Lee Kang-in pourrait notamment quitter le navire parisien.
Le Paris Saint-Germain est plus que jamais concentré sur sa fin de saison, avec des échéances très importantes à venir. Luis Enrique souhaite pouvoir compter sur toutes ses forces vives. Certains joueurs auront un rôle majeur à jouer dans les prochaines semaines et c’est notamment le cas de Lee Kang-in.
Le Sud-Coréen est pourtant en forme et monte en puissance. L’hiver dernier, Paris a retenu l’ancien joueur de Valence malgré l’intérêt de plusieurs clubs, dont l'Atlético Madrid. Luis Enrique compte sur lui et estime qu’il aura un rôle important à jouer. Mais voilà, Lee Kang-in serait frustré par son statut dans la capitale.

Un départ inéluctable pour Lee Kang-In ? 

Selon les informations de L'Equipe, un départ l'été prochain n'est d'ailleurs pas du tout à exclure : « Cet hiver, l’Atlético de Madrid est revenu à la charge mais l’affaire a capoté. D’une part car Luis Enrique a fermé la porte, ne souhaitant pas perdre en cours de saison un élément toujours prêt à répondre présent quand on fait appel à lui.
D’autre part car les Colchoneros, confiants sur leur capacité à convaincre le joueur, mais limités dans leurs moyens, misaient sur un prêt avec option qui n’avait aucune chance d’être accepté par Paris. Alors que Lee est lié au PSG jusqu’en juin 2028, une réflexion est engagée pour étirer son contrat. L’intéressé n’aurait pas donné de réponse pour l’heure. L’été dernier, il s’est posé des questions sur son statut – et son avenir -, pas insensible aux chants venus de Liga. Les prochains mois seront décisifs ».

Lee Kang-in a disputé 28 matchs toutes compétitions confondues avec le Paris Saint-Germain depuis le début de la saison, pour 3 buts inscrits et 4 passes décisives délivrées.
Son style de jeu, à la fois technique et collectif, est apprécié par la direction francilienne, qui voit en lui un profil capable d’apporter de la créativité entre les lignes. Le Sud-Coréen aura encore du temps pour se mettre en évidence et marquer des points, avant de faire le point sur son avenir dans la capitale.
