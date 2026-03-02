TV : Les audiences du Canal Football Club s'écroulent

Pendant longtemps, le Canal Football Club a été l'émission phare de la chaîne cryptée. Mais cette saison, les audiences s'effondrent, et dimanche cela a encore été le cas.

Monascope7, Hervé Mathoux et son équipe n'ont attiré que 144.000 téléspectateurs, soit 0,8% de part d'audience sur sa tranche horaire. Il est vrai que depuis que Canal+ a quitté la TNT, les audiences du CFC sont tombées très bas. Et même si Même s'il faut tout de même relativiser les audiences de dimanche dans la tranche du Canal Football Club, les chaînes d'info ayant des scores énormes en raison de l'actualité au Moyen-Orient, l'émission dominicale de Canal+ consacrée au football a fait un sacré bide. Selon le compte spécialisé, Hervé Mathoux et son équipe n'ont attiré que 144.000 téléspectateurs, soit 0,8% de part d'audience sur sa tranche horaire. Il est vrai que depuis que Canal+ a quitté la TNT, les audiences du CFC sont tombées très bas. Et même si la chaîne qui possède les droits de la Ligue des champions a recruté Bertrand Latour et Margot Dumont l'été dernier, cela n'a pas permis de redresser l'audience d'une émission qui pendant longtemps faisait la pluie et le beau temps dans le football français.

L'arrêt de Canal+ sur la TNT a fait mal au Canal Football Club

Le Club Ligue 1+ présenté par Thibault Le Rol, qui fait des audiences équivalentes à celle du CFC alors que cette émission n'est pas en clair. Loin de ces batailles, et au moment où il se chuchote que TF1 pourrait envoyer sur TF1+, l'émission du dimanche midi sur la Une a réuni 841.000 téléspectateurs, soit 13,4% de part d'audience. Grégoire Margotton et son équipe font des scores toujours aussi élevés. Il est vrai que Canal+ a tourné définitivement le dos à la Ligue 1 et que, du côté de la chaîne Ligue 1+ on propose un programme,présenté par Thibault Le Rolqui fait des audiences équivalentes à celle du CFC alors que cette émission n'est pas en clair. Loin de ces batailles, et au moment où il se chuchote que TF1 pourrait envoyer Téléfoot sur TF1+, l'émission du dimanche midi sur la Une a réuni 841.000 téléspectateurs, soit 13,4% de part d'audience. Grégoire Margotton et son équipe font des scores toujours aussi élevés.

Pour Canal+, qui ne compte pas réellement sur le Canal Football Club pour prendre des abonnements, tout cela n'est pas vraiment dramatique, car lors de ses soirées Ligue des champions, la chaîne cryptée attire toujours un large public. Ainsi, lors du match entre le Real Madrid et l'Olympique de Marseille, l'automne dernier, il y avait 2,1 millions de téléspectateurs devant Canal+.