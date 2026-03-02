Canal Football Club
TV : Les audiences du Canal Football Club s'écroulent

TV02 mars , 19:30
parClaude Dautel
Pendant longtemps, le Canal Football Club a été l'émission phare de la chaîne cryptée. Mais cette saison, les audiences s'effondrent, et dimanche cela a encore été le cas.
Même s'il faut tout de même relativiser les audiences de dimanche dans la tranche du Canal Football Club, les chaînes d'info ayant des scores énormes en raison de l'actualité au Moyen-Orient, l'émission dominicale de Canal+ consacrée au football a fait un sacré bide. Selon le compte spécialisé Monascope7, Hervé Mathoux et son équipe n'ont attiré que 144.000 téléspectateurs, soit 0,8% de part d'audience sur sa tranche horaire. Il est vrai que depuis que Canal+ a quitté la TNT, les audiences du CFC sont tombées très bas. Et même si la chaîne qui possède les droits de la Ligue des champions a recruté Bertrand Latour et Margot Dumont l'été dernier, cela n'a pas permis de redresser l'audience d'une émission qui pendant longtemps faisait la pluie et le beau temps dans le football français.

L'arrêt de Canal+ sur la TNT a fait mal au Canal Football Club

Il est vrai que Canal+ a tourné définitivement le dos à la Ligue 1 et que, du côté de la chaîne Ligue 1+ on propose un programme, Le Club Ligue 1+ présenté par Thibault Le Rol, qui fait des audiences équivalentes à celle du CFC alors que cette émission n'est pas en clair. Loin de ces batailles, et au moment où il se chuchote que TF1 pourrait envoyer Téléfoot sur TF1+, l'émission du dimanche midi sur la Une a réuni 841.000 téléspectateurs, soit 13,4% de part d'audience. Grégoire Margotton et son équipe font des scores toujours aussi élevés.
Pour Canal+, qui ne compte pas réellement sur le Canal Football Club pour prendre des abonnements, tout cela n'est pas vraiment dramatique, car lors de ses soirées Ligue des champions, la chaîne cryptée attire toujours un large public. Ainsi, lors du match entre le Real Madrid et l'Olympique de Marseille, l'automne dernier, il y avait 2,1 millions de téléspectateurs devant Canal+.
Derniers commentaires

OL-OM : L'arbitre excédé par les simulations lyonnaises ?

Demain ils vont nous dire que Brisard a vu le sourire de Toliso quand il a marqué a la troisième minute c'est de la provocation Crénom de nom !

OL-OM : L'arbitre excédé par les simulations lyonnaises ?

Les rugbyman ils ont toujours dit que les footballeur se sont les roi de la comédie, un petit coup a la cheville les joueurs se roule par terre et après ils se relèvent et ils courent comme des lapins

OL-OM : L'arbitre excédé par les simulations lyonnaises ?

et ? qui dit le contraire ?

OL-OM : L'arbitre excédé par les simulations lyonnaises ?

C'est pas l OM qui choisit l arbitre du match, c'est la LFP qui désigne l arbitre du match après validation de la FFF

OL-OM : L'arbitre excédé par les simulations lyonnaises ?

Pourtant même foot 01 nous avait prévenu une semaine avant pour cet arbitre et avait proposé un sondage Jérôme Brisard arbitre d'OM-OL c'est normal ?

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57241833531934
2
Lens
53241725452124
3
O. Lyonnais
45241437392613
4
O. Marseille
43241347513318
5
LOSC Lille
4024124837316
6
Rennes
4024117638353
7
Monaco
3724114940364
8
Strasbourg
3524105940319
9
Brest
33249693234-2
10
Lorient
33248973438-4
11
Toulouse
312487933285
12
Angers SCO
292485112230-8
13
Le Havre
262468102030-10
14
Paris
262468102840-12
15
Nice
242466123044-14
16
Auxerre
182446141935-16
17
Nantes
172445152241-19
18
Metz
132434172253-31

