OL-OM : L'arbitre excédé par les simulations lyonnaises ?

OM02 mars , 20:30
parClaude Dautel
La fin du match entre l'OM et l'OL a été houleuse, notamment parce que l'arbitre a validé le troisième but marseillais sans tenir compte d'une possible faute sur Morton au début de l'action. La faute pourrait en incomber aux joueurs lyonnais.
Paulo Fonseca a préféré se taire plutôt que de dire tout le mal qu'il pensait de l'arbitrage de Jérôme Brisard, même si l'entraîneur a tout de même évoqué l'impact des décisions de l'officiel dans le résultat final de ce spectaculaire Olympico. Mais c'est surtout le troisième et dernier but de l'Olympique de Marseille, dans le temps additionnel, qui a suscité bien des interrogations, et la colère du camp lyonnais. En effet, Tyler Morton semble bien être victime d'une faute d'Emerson, permettant à l'OM de partir en contre et à Aubameyang de marquer le but victorieux. Un but dont l'importance est énorme pour les deux équipes au classement de Ligue 1. Selon Jean-Louis Tourre, rédacteur en chef de RMC, au micro lors de ce match, l'attitude générale des joueurs lyonnais est probablement derrière ce choix.

L'arbitre agacé de l'attitude des joueurs lyonnais

En effet, sans faire injure à certains joueurs de l'OL, Jérôme Brisard a été souvent sollicité pour des fautes plus ou moins anodines, Endrick abusant même à plusieurs reprises. Et c'est probablement ce qui a incité l'arbitre du match OM-OL de ne pas siffler sur l'action qui a mené au but marseillais. « Il ne faut pas oublier que l’arbitre, ça faisait 1h30 qu’il subissait les Lyonnais au sol à chaque arrêt de jeu. Donc il a eu tendance, sur la fin du match, à laisser jouer, car sinon il sentait qu’il n’allait pas s’en sortir », explique notre confrère.
Pour l'instant, la direction nationale de l'arbitrage n'a pas encore évoqué les différentes polémiques nées après ce Marseille-Lyon, même si la position de hors-jeu de Corentin Tolisso ne peut être remise en cause suite à l'usage de la VAR. A moins que techniquement il y ait eu une erreur, ce qui semble peu probable.
Derniers commentaires

OL-OM : L'arbitre excédé par les simulations lyonnaises ?

Demain ils vont nous dire que Brisard a vu le sourire de Toliso quand il a marqué a la troisième minute c'est de la provocation Crénom de nom !

OL-OM : L'arbitre excédé par les simulations lyonnaises ?

Les rugbyman ils ont toujours dit que les footballeur se sont les roi de la comédie, un petit coup a la cheville les joueurs se roule par terre et après ils se relèvent et ils courent comme des lapins

OL-OM : L'arbitre excédé par les simulations lyonnaises ?

et ? qui dit le contraire ?

OL-OM : L'arbitre excédé par les simulations lyonnaises ?

C'est pas l OM qui choisit l arbitre du match, c'est la LFP qui désigne l arbitre du match après validation de la FFF

OL-OM : L'arbitre excédé par les simulations lyonnaises ?

Pourtant même foot 01 nous avait prévenu une semaine avant pour cet arbitre et avait proposé un sondage Jérôme Brisard arbitre d'OM-OL c'est normal ?

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57241833531934
2
Lens
53241725452124
3
O. Lyonnais
45241437392613
4
O. Marseille
43241347513318
5
LOSC Lille
4024124837316
6
Rennes
4024117638353
7
Monaco
3724114940364
8
Strasbourg
3524105940319
9
Brest
33249693234-2
10
Lorient
33248973438-4
11
Toulouse
312487933285
12
Angers SCO
292485112230-8
13
Le Havre
262468102030-10
14
Paris
262468102840-12
15
Nice
242466123044-14
16
Auxerre
182446141935-16
17
Nantes
172445152241-19
18
Metz
132434172253-31

