OL-OM : L'arbitre excédé par les simulations lyonnaises ?

La fin du match entre l'OM et l'OL a été houleuse, notamment parce que l'arbitre a validé le troisième but marseillais sans tenir compte d'une possible faute sur Morton au début de l'action. La faute pourrait en incomber aux joueurs lyonnais.

Paulo Fonseca a préféré se taire plutôt que de dire tout le mal qu'il pensait de l'arbitrage de Jérôme Brisard, même si l'entraîneur a tout de même évoqué l'impact des décisions de l'officiel dans le résultat final de ce spectaculaire Olympico. Mais c'est surtout le troisième et dernier but de l'Olympique de Marseille, dans le temps additionnel, qui a suscité bien des interrogations, et la colère du camp lyonnais. En effet, Tyler Morton semble bien être victime d'une faute d'Emerson, permettant à l'OM de partir en contre et à Aubameyang de marquer le but victorieux. Un but dont l'importance est énorme pour les deux équipes au classement de Ligue 1 . Selon Jean-Louis Tourre, rédacteur en chef de RMC, au micro lors de ce match, l'attitude générale des joueurs lyonnais est probablement derrière ce choix.

L'arbitre agacé de l'attitude des joueurs lyonnais

En effet, sans faire injure à certains joueurs de l'OL, Jérôme Brisard a été souvent sollicité pour des fautes plus ou moins anodines, Endrick abusant même à plusieurs reprises. Et c'est probablement ce qui a incité l'arbitre du match OM-OL de ne pas siffler sur l'action qui a mené au but marseillais. « Il ne faut pas oublier que l’arbitre, ça faisait 1h30 qu’il subissait les Lyonnais au sol à chaque arrêt de jeu. Donc il a eu tendance, sur la fin du match, à laisser jouer, car sinon il sentait qu’il n’allait pas s’en sortir », explique notre confrère.

Pour l'instant, la direction nationale de l'arbitrage n'a pas encore évoqué les différentes polémiques nées après ce Marseille-Lyon, même si la position de hors-jeu de Corentin Tolisso ne peut être remise en cause suite à l'usage de la VAR. A moins que techniquement il y ait eu une erreur, ce qui semble peu probable.