OL-OM : L'arbitre excédé par les simulations lyonnaises ?

Demain ils vont nous dire que Brisard a vu le sourire de Toliso quand il a marqué a la troisième minute c'est de la provocation Crénom de nom !
Les rugbyman ils ont toujours dit que les footballeur se sont les roi de la comédie, un petit coup a la cheville les joueurs se roule par terre et après ils se relèvent et ils courent comme des lapins
et ? qui dit le contraire ?
C'est pas l OM qui choisit l arbitre du match, c'est la LFP qui désigne l arbitre du match après validation de la FFF
Pourtant même foot 01 nous avait prévenu une semaine avant pour cet arbitre et avait proposé un sondage Jérôme Brisard arbitre d'OM-OL c'est normal ?
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|57
|24
|18
|3
|3
|53
|19
|34
|53
|24
|17
|2
|5
|45
|21
|24
|45
|24
|14
|3
|7
|39
|26
|13
|43
|24
|13
|4
|7
|51
|33
|18
|40
|24
|12
|4
|8
|37
|31
|6
|40
|24
|11
|7
|6
|38
|35
|3
|37
|24
|11
|4
|9
|40
|36
|4
|35
|24
|10
|5
|9
|40
|31
|9
|33
|24
|9
|6
|9
|32
|34
|-2
|33
|24
|8
|9
|7
|34
|38
|-4
|31
|24
|8
|7
|9
|33
|28
|5
|29
|24
|8
|5
|11
|22
|30
|-8
|26
|24
|6
|8
|10
|20
|30
|-10
|26
|24
|6
|8
|10
|28
|40
|-12
|24
|24
|6
|6
|12
|30
|44
|-14
|18
|24
|4
|6
|14
|19
|35
|-16
|17
|24
|4
|5
|15
|22
|41
|-19
|13
|24
|3
|4
|17
|22
|53
|-31
Jérôme Brisard est le seul arbitre de Ligue 1 en activité sous la direction dulequel l’OL compte plus de défaites que de victoires (8 victoires - 11 défaites).