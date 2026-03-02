Habib Beye

L’OL meilleur que l’OM, Beye rigole doucement

OM02 mars , 18:00
parEric Bethsy
3
Remonté après la défaite au Vélodrome (3-2) dimanche, Paulo Fonseca a jugé le résultat injuste. Pour l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais, les Gones étaient supérieurs à leur adversaire. Une analyse que son homologue marseillais Habib Beye ne partage pas.
Paulo Fonseca n’avait pas envie de s’exprimer après l’Olympico. En colère, l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais vivait mal la défaite concédée dans le temps additionnel à Marseille. Il faut dire que ses hommes ont mené au score à deux reprises avant de laisser filer la victoire ainsi qu’une excellente opération dans la course à la qualification en Ligue des Champions. Alors au micro de Ligue 1+, tout ce que retenait le Portugais, « c’est que la meilleure équipe a perdu, l'équipe qui a mieux joué aujourd'hui, qui a eu plus d'occasions ».
« Une injustice ? Totalement », a répondu Paulo Fonseca, prêt à répéter son analyse selon laquelle « la meilleure équipe a perdu ». Sans parler des bonnes séquences des Gones, leur coach faisait également référence à l’arbitrage. Et surtout au but refusé à Corentin Tolisso pour un hors-jeu peu évident en deuxième période. Du côté de l’Olympique de Marseille, ce fait de jeu a évidemment moins d’importance. Habib Beye a fait preuve de respect pour son homologue, mais sans partager son avis.
Il n'y a pas de hasard dans le football
- Habib Beye
« On a tous nos sentiments et nos analyses, a répliqué le coach phocéen. Bon, s’il considère qu’il était la meilleure équipe… La réalité c’est que je dis souvent que le score ne… Il n’y a pas de hasard en football. Je ne vais pas remettre en question ce qu’il a dit. Tout ce que je sais, c’est que c’était un match qui a été vraiment difficile pour nous parce que c’est une très belle équipe en face. C’était un beau combat, on est très satisfait ce soir en tant que club. » L’Olympique de Marseille revient à deux points du podium de Ligue 1, et c’est tout ce qui compte pour les Marseillais.
3
Derniers commentaires

L’OL meilleur que l’OM, Beye rigole doucement

Un tir cadre de plus pour Marseille plus de grosse occasion pour lyon possession 48 -52 mdr les stats tu les lis comme tu le sents Dc enlevé ton largement merité îl manquer bcp de jouets à lyon si on est plus réaliste on vous en claque 2 de plus Dc victoires merité oui mais l’inverse aurait aussi été merité Dc dose !!

OM : Shéhérazade Semsar de Boisséson divise Marseille

Tu es une racaille de gauchiste et raciste , comme ton père Melanchon !

Rennes : Enorme trahison, Habib Beye est écoeuré

Ou Beye dit qu'il est ecoeuré??? article putaclic, ou l'on prete des paroles aux gens alors qu'il n'ont rien dit... Ca vous exite ,hein?^^

L’OL meilleur que l’OM, Beye rigole doucement

Lol on a ete meilleurs dans tous les domaines.. les statistiques sont dispo pour ceux qui le souhaitent.. suffit juste de savoir lire... en possession, occasions,duel gagné on a ete meilleur victoire largement mérité tant lyon a ete minable... déjà que nous on est pas bon alors eux ils sont encore moins bon...

Rennes : Enorme trahison, Habib Beye est écoeuré

Tkt Eric la même chose attend Beye à Marseille c’est juste une question de temps avant qu’on en rigole encore.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57241833531934
2
Lens
53241725452124
3
O. Lyonnais
45241437392613
4
O. Marseille
43241347513318
5
LOSC Lille
4024124837316
6
Rennes
4024117638353
7
Monaco
3724114940364
8
Strasbourg
3524105940319
9
Brest
33249693234-2
10
Lorient
33248973438-4
11
Toulouse
312487933285
12
Angers SCO
292485112230-8
13
Le Havre
262468102030-10
14
Paris
262468102840-12
15
Nice
242466123044-14
16
Auxerre
182446141935-16
17
Nantes
172445152241-19
18
Metz
132434172253-31

Loading