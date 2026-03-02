L’OL meilleur que l’OM, Beye rigole doucement

Remonté après la défaite au Vélodrome (3-2) dimanche, Paulo Fonseca a jugé le résultat injuste. Pour l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais, les Gones étaient supérieurs à leur adversaire. Une analyse que son homologue marseillais Habib Beye ne partage pas.

c’est que la meilleure équipe a perdu, l'équipe qui a mieux joué aujourd'hui, qui a eu plus d'occasions ». Paulo Fonseca n’avait pas envie de s’exprimer après l’Olympico. En colère, l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais vivait mal la défaite concédée dans le temps additionnel à Marseille. Il faut dire que ses hommes ont mené au score à deux reprises avant de laisser filer la victoire ainsi qu’une excellente opération dans la course à la qualification en Ligue des Champions. Alors au micro de Ligue 1 +, tout ce que retenait le Portugais, «».

« Une injustice ? Totalement », a répondu Paulo Fonseca, prêt à répéter son analyse selon laquelle « la meilleure équipe a perdu ». Sans parler des bonnes séquences des Gones, leur coach faisait également référence à l’arbitrage. Et surtout au but refusé à Corentin Tolisso pour un hors-jeu peu évident en deuxième période. Du côté de l’Olympique de Marseille, ce fait de jeu a évidemment moins d’importance. Habib Beye a fait preuve de respect pour son homologue, mais sans partager son avis.

Il n'y a pas de hasard dans le football - Habib Beye

« On a tous nos sentiments et nos analyses, a répliqué le coach phocéen. Bon, s’il considère qu’il était la meilleure équipe… La réalité c’est que je dis souvent que le score ne… Il n’y a pas de hasard en football. Je ne vais pas remettre en question ce qu’il a dit. Tout ce que je sais, c’est que c’était un match qui a été vraiment difficile pour nous parce que c’est une très belle équipe en face. C’était un beau combat, on est très satisfait ce soir en tant que club. » L’Olympique de Marseille revient à deux points du podium de Ligue 1, et c’est tout ce qui compte pour les Marseillais.