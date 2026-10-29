Le Real Madrid a trouvé mieux qu’Olise pour 2027

Le Real Madrid rêve de voir Manchester City se faire sanctionner très fort. Dans ce cas, Florentino Pérez oublierait Michael Olise pour foncer sur Erling Haaland.

En très bonnes relations avec le Bayern Munich, le Real Madrid avait promis de ne pas toucher à Michael Olise l’été dernier, et il a tenu parole. En revanche, l’accord ne tient plus pour le mercato 2027. Même si le club allemand essaye de prolonger le contrat de sa star franco-anglaise, un départ de celui qui a été élu meilleur joueur de Bundesliga la saison passée est évoqué. Le club merengue aimerait passer à l’action au printemps prochain, pour s’offrir une recrue de luxe même si la barrière des 100 millions d’euros devra être franchie.

Haaland, une opportunité rêvée pour le Real

Mais selon la presse espagnole, ce plan en or pourrait très vite changer. Les sanctions à venir contre Manchester City font passer un vent de folie sur le mercato, et selon les informations de El Nacional, le Real Madrid est persuadé qu’il aura une chance de faire signer Erling Haaland. Ajouter un attaquant dans l’escouade offensive déjà impressionnante du club merengue est osé, mais Florentino Pérez ne veut pas laisser passer l’occasion de signer l’un des meilleurs numéros 9 du monde.

Il reste encore du temps avant de pouvoir décanter cette situation, mais le fait qu’Olise ne fasse pas le pressing pour quitter le Bayern et que Haaland puisse être disponible en cas de sanctions fortes contre City, fait clairement saliver le Real Madrid. Il reste à savoir comment tout ce beau monde pourrait jouer ensemble sur un terrain, même si Florentino Pérez est annoncé comme très motivé à l’idée de recruter le Norvégien, qu’il considère comme une opportunité qui ne présentera qu’une fois si jamais un départ de City est envisagé.

Le passé récent, avec Kylian Mbappé notamment, a néanmoins montré qu’il y avait toujours moyen de voir le train du Real Madrid repasser pour les joueurs motivés. Cela même si Haaland n’a pour le moment jamais laissé entendre qu’il comptait quitter les Sky Blues.