Manchester City a un plan pour éviter toutes les sanctions

Reconnu coupable de 114 infractions au règlement financier de la Premier League, Manchester City risque gros. Mais le club anglais a un plan pour éviter toutes sanctions à court terme.

Le flou est épais au-dessus de Manchester City. Le club anglais risque de très lourdes sanctions en raison des 114 infractions au règlement financier de la Premier League dont il a été reconnu coupable. Outre-Manche, on évoque plusieurs sanctions possibles, d’une interdiction de recrutement à un retrait de points voire à une relégation en Championship. Autant dire que du côté de la direction de Manchester City, on redoute le pire même si on continue de clamer son innocence avec un but ultime : éviter les sanctions pour permettre aux Citizens de continuer à grandir.

Selon les informations de TeamTalk, le vice-champion d’Angleterre en titre a en tout cas bon espoir d’éviter de lourdes sanctions à très court terme. Et pour cause, l’avocat Dan Chapman interrogé par le média anglais affirme que Manchester City va demander un « sursis à exécution » si des sanctions très sévères sont prononcées.

« Je pense que plus la sanction est sévère, plus il est probable qu'elle soit suspendue en attendant l'appel, et peut-être plus la Premier League serait amenée à admettre qu'il n'est pas dans l'intérêt du sport d'imposer une sanction qui pourrait ensuite être annulée en appel. Comment pourrait-on reléguer, voire exclure une équipe du championnat, pour ensuite voir cette décision annulée en appel quelques mois plus tard ? Ce serait un chaos sans précédent » estime l’avocat spécialisé.

Autant dire que pour Manchester City, la bataille est par conséquent loin d’être perdue et l’espoir est toujours présent de faire annuler de potentielles lourdes sanctions à venir. Le club anglais jettera en tout cas toutes ses forces dans la bataille, entouré d’une armé d’avocats, pour ne pas subir de relégation en Championship dans les mois ou les années à venir.