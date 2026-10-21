Manchester City a un plan pour éviter toutes les sanctions

Non.... j'oublie juste que le Qatar est bien présent. Mdr
Voir ce que diront les experts supporters du petit club de Lyon, incollables en arbitrage, si une action similaire devait et souhaitons leur arriver contre eux lors de leur prochain match, Hâte d'impatience de connaitre leurs réactions
Victoire à la Pyrrhus.
Mika Godts est là pour ça, je vois pas Lucho prendre un joueur à ce moment de la saison.
Ultrasoftheworld nest pas daccord avec toi
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|14
|7
|4
|2
|1
|13
|5
|8
|14
|7
|4
|2
|1
|14
|9
|5
|14
|7
|4
|2
|1
|12
|7
|5
|14
|7
|4
|2
|1
|10
|5
|5
|14
|7
|4
|2
|1
|10
|6
|4
|13
|7
|4
|1
|2
|15
|14
|1
|11
|7
|3
|2
|2
|7
|6
|1
|10
|7
|3
|1
|3
|14
|11
|3
|9
|7
|3
|0
|4
|14
|10
|4
|9
|7
|2
|3
|2
|13
|10
|3
|9
|7
|2
|3
|2
|12
|11
|1
|9
|7
|3
|0
|4
|11
|17
|-6
|8
|7
|2
|2
|3
|6
|9
|-3
|7
|7
|2
|1
|4
|12
|15
|-3
|7
|7
|2
|1
|4
|9
|15
|-6
|6
|7
|1
|3
|3
|10
|15
|-5
|4
|7
|1
|1
|5
|5
|16
|-11
|2
|7
|0
|2
|5
|5
|11
|-6
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If, as expected, Manchester City take their battle to the High Court, there is a real chance their punishment would be 'stayed' meaning they could, theory, be able to lift the Premier League title in May. teamtalk.com/manchester-cit…