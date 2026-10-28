Manchester City relégué, le PSG dégaine pour Cherki

Le PSG est toujours à l’affût des bonnes affaires sur le marché des transferts. Rayan Cherki pourrait représenter une très belle opportunité dans quelques mois pour le club de la capitale.

Le Paris Saint-Germain rêve de tout gagner cette saison encore et fait confiance à son effectif actuel pour y parvenir. Luis Enrique ne dira néanmoins pas non à la possibilité de renforcer son groupe en cas de belle opportunité cet hiver ou l’été prochain. Compte tenu de la situation actuelle à Manchester City, qui risque gros après avoir été accusé d’avoir enfreint plus de 100 règles financières, les champions d’Europe ne veulent pas passer à côté de l’occasion de récupérer l’un des talents des Skyblues. Et Rayan Cherki est concerné.

Cherki au PSG, enfin le bon moment pour lui ?

Selon les informations relayées par Ekrem Konur, l’ancien joueur de l’OL figure plus que jamais dans les petits papiers du PSG en vue d’une arrivée à l’été 2027. Cherki serait même considéré comme une priorité par le club de la capitale. Attention toutefois au Real Madrid, qui souhaite également tout faire pour boucler ce dossier. De son côté, Manchester City considère Rayan Cherki comme un élément important de son effectif et ne souhaite pas s’en séparer, sauf en cas d’offre XXL.

Cependant, l’incertitude entourant le club anglais pourrait rebattre les cartes. Reste à savoir quelle sera la position de l’international français. Il y a quelques mois, celui-ci était tout proche de rejoindre le PSG avant de finalement faire machine arrière. Le Real Madrid aura également des arguments de poids pour le convaincre de changer d’air. Pour s’offrir Cherki, difficile d’imaginer un transfert à moins de 100 millions d’euros.

En attendant d’en savoir plus sur son avenir, Rayan Cherki aura encore de belles échéances à disputer avec Manchester City, entre la Premier League et la Ligue des champions.