Lille : Pistonné par papa, Davide Ancelotti se fâche

Malgré les résultats satisfaisants en Ligue 1, Davide Ancelotti n’est pas épargné par les critiques. L’entraîneur du LOSC subit des commentaires négatifs sur la qualité du jeu produit par son équipe. A tel point que ses compétences sont déjà remises en cause. Des attaques que l’Italien apprécie moyennement.

Lille , les résultats ne suffisent pas. Une victoire sans la manière, comme celle à Toulouse (1-0) le mois dernier, peut rapidement inciter le président Olivier Létang à taper du poing sur la table. Ça ne rigole pas en interne, pas plus que chez les observateurs du LOSC. Beaucoup partagent leur déception quant à la qualité du jeu produit de le début de la saison. Il est vrai que Davide Ancelotti n’a pas encore réussi à imposer un style de jeu particulier.

Résultat, les Dogues ont beau occuper la troisième place après huit journées de Ligue 1, Jérôme Rothen remet en cause les compétences de l’Italien et l’accuse de profiter de la réputation de son père Carlo pour avancer dans sa carrière. Autant dire que ces commentaires ne plaisent pas à Davide Ancelotti. Mais avant le derby contre Lens vendredi, le coach lillois ne prévoit toujours pas d’assurer le spectacle.

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« Je travaille pour le club. Et pour moi, l'objectif c'est que le LOSC gagne le derby, et je pense que c'est la même chose pour l'entraîneur de Lens, a réagi celui qui a remplacé Bruno Genesio cet été. On n'est pas là pour nous, pour montrer les qualités qu'on a comme entraîneurs. On est là pour bien préparer le match avec notre plan, pour chercher les bonnes décisions et pour gagner. La motivation, ce n'est pas de montrer que je fais bien jouer l'équipe, ce n'est pas pour ça que je fais ce travail-là. Je le fais pour améliorer les joueurs et essayer de remplir les objectifs fixés au début de saison. » Papa Carlo n’aurait pas dit mieux.