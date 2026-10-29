City dévoile le prix de Cherki, l’OL sort le champagne

City dévoile le prix de Cherki, l’OL sort le champagne

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parGuillaume Conte
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La situation se tend autour de Rayan Cherki à Manchester City. Le club anglais a même décidé d'un prix de vente, qui ferait le bonheur de l'OL.
Deux éléments pourraient changer l’avenir à court terme de Rayan Cherki. D’un côté, Manchester City est sous le coup de sanctions spectaculaires de la part de la Premier League pour des infractions aux règlements financiers. La décision devrait tomber d’ici la fin de l’année civile, et pourrait remettre en cause l’avenir de nombreux joueurs. Ensuite, sur le plan sportif, même s’il possède un temps de jeu correct, Rayan Cherki ne semble pas délivrer son meilleur football sous Enzo Maresca, qui n’hésite pas à le sortir rapidement des matchs où le Français ne répond pas forcément présent. Face au PSG comme contre Manchester United, l’ancien lyonnais a pris le chemin des vestiaires au bout de la 45e minute.

L'OL suit le dossier Cherki de près

Ces derniers jours, les intérêts conjoints du PSG et du Real Madrid ont été dévoilés, pour ce qui serait une opération spectaculaire du mercato hivernal. Même s’il peut se passer encore beaucoup de choses d’ici le mois de janvier, Manchester City a tout de même sondé le marché selon les informations de Caught Offside. Et pour envisager de céder Rayan Cherki, les Sky Blues vont demander la somme de 90 millions d’euros. Un sacré bénéfice pour un joueur acheté pour 36 millions d’euros hors bonus en juin 2025.
Mais si une vente à ce niveau devait avoir lieu, alors l’OL effectuerait une très bonne affaire. Car les bonus, qui pouvaient se monter à 6 millions d’euros, ne devraient pas tous être versés. Mais en revanche, Michele Kang a mis une clause permettant à Lyon de récupérer 15 % sur toute plus-value réalisée à la revente. Cela signifie un gain pouvant monter à plus de 8 millions d’euros. Il reste encore beaucoup d’incertitudes autour de ce dossier, mais la vente de Rayan Cherki n’était pas forcément un élément pris en compte par l’OL pour son mercato hivernal. Ce pourrait être une très bonne nouvelle pour le club rhodanien si jamais la situation devenait explosive à Manchester City.

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Derniers commentaires

Mbappé sait pourquoi il a perdu le Ballon d'Or

oui vous vous archarnez il poste et direct ca lui repond ca l'insulte ca a meme voulu donner son adresse du coup si il est percher? pourquoi vous lui repondez?

Mbappé sait pourquoi il a perdu le Ballon d'Or

On s'acharne sur lui ? Ce n'est pas lui qui s'acharne à toujours raconter des âneries et qui s'acharne à ne rien comprendre à ce qu'on lui explique malgré tous les arguments et les liens officiels qu'on lui donne ? Tu as une drôle de compréhension mais ça ne m'étonne pas, tu es son frère.

Mbappé sait pourquoi il a perdu le Ballon d'Or

tu vois encore un mensonge prouves tes dires maintenant facile a faire!!! 100 fois en 1 semaine mdr

Mbappé sait pourquoi il a perdu le Ballon d'Or

mec si je devrais reagir a chaque fois que tu ou vous vous acharnez sur lui j'y passerais 24h sur 24

Mbappé sait pourquoi il a perdu le Ballon d'Or

Seulement la dernière fois ? 🤣🤣🤣 Et "100 fois par semaine"... 🤣🤣🤣

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