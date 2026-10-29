Aux côtés de Mbappé, la France défie la Chine

Au cœur d’une polémique à cause de ses propos sur l’ancien dirigeant chinois Mao Zedong, Kylian Mbappé reçoit enfin du soutien en France. En plus du parti des écologistes, la Fédération Française de Football se place aux côtés de l’attaquant.

Sale semaine pour Kylian Mbappé . Forcément déçu après sa deuxième place au classement du Ballon d’Or lundi, l’attaquant du Real Madrid s’est ensuite retrouvé au cœur d’une énorme polémique. Pour avoir qualifié Mao Zedong de dictateur pendant son passage dans l’émission The Bridge, le Français a provoqué la colère de la Chine, entraînant ainsi une série de conséquences financières pour le Real Madrid, la Liga et son équipementier On.

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Manifestement, les excuses présentées par Kylian Mbappé n’ont pas changé grand-chose. La Chine ne semble pas disposée à tourner la page si facilement. D’où les critiques sévères qui s’abattent sur le capitaine des Bleus en manque de soutien dans cette affaire. Heureusement pour lui, des compatriotes commencent à lui venir en aide, à l’image de la femme politique Marine Tondelier.

« Les dizaines de millions de morts dont Mao est responsable et la nature totalitaire de son régime sont confirmés par tous les historiens. Kylian Mbappé n'a donc pas exprimé une opinion mais des faits établis, a défendu la secrétaire nationale des écologistes sur X. Dans une époque où les sciences sont remises en question chaque jour par les partisans de l'autoritarisme, ce n'est jamais inutile de le rappeler. Et céder systématiquement aux pressions économiques de la Chine est un signe de faiblesse. C'est avouer que ce en quoi nous croyons a moins de valeur que ce que nous avons à vendre. »

Son soutien consolera en partie le Bondynois, mais sans doute pas autant que l’intervention de Philippe Diallo. Le président de la Fédération Française de Football a profité de son entretien avec Ouest-France pour dédramatiser la situation. « J’ai vu cette polémique, qui est certainement un peu trop forte, a calmé le dirigeant. Je ne pense pas que Kylian ait voulu, d’une quelconque manière, porter atteinte à l’image d’un dirigeant chinois, ni insulter ou vexer le peuple chinois. Je crois que c’est une polémique qui ne devrait pas, en tout cas je l’espère, durer. » C’est aussi le souhait du Real Madrid dont le match de Liga à Santander dimanche a été déprogrammé en Chine.