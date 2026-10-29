Nagida

Rennes n’a pas aimé la moquerie de Daniel Riolo

Rennes
parEric Bethsy
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En pleine analyse sur le Stade Rennais, Daniel Riolo s’est moqué de Mahamadou Nagida. Son commentaire n’a pas échappé au club breton qui a défendu son latéral gauche surnommé Nabilla.
Il y a encore quelques semaines, il était difficile de prédire une éclosion aussi rapide pour Mahamadou Nagida (21 ans). Le latéral gauche de Rennes a subitement franchi un cap dans ce début de saison. Au-delà de ses qualités athlétiques, le Camerounais a maintenant ajouté davantage de justesse dans les derniers mètres. Sa progression en fait une nouvelle arme offensive pour les Rouge et Noir, ce qui explique en partie le changement de schéma tactique opéré par Franck Haise, désormais adepte du 3-5-2.

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En tant qu’observateur de la Ligue 1, Daniel Riolo a remarqué l’évolution de Mahamadou Nagida. Sauf que le journaliste de RMC s’est permis une petite moquerie sur le nom du Rennais appelé « Nabilla », en référence à la star de téléréalité. Le Lion Indomptable ne prendra sûrement pas la peine de lui répondre. En revanche, le compte X du club breton ne s’est pas gêné pour rappeler à Daniel Riolo les récents exploits de son joueur en vidéo. Rennes est évidemment « fou » de son latéral gauche récemment encensé par son entraîneur.
« Nagi garde toujours son énergie, son enthousiasme, associés à des qualités athlétiques fortes, complimentait Franck Haise. Même s’il y a des détails à améliorer, c’est plus maîtrisé dans ses choix de jeu défensifs et offensifs. C’est ce qui lui manquait parfois : la vitesse sans maîtrise… Il arrive à garder toute son énergie, il y a moins d’erreurs, on voit de plus en plus ses bons côtés, et moins ses petits défauts. » Du même avis, des clubs comme l’Inter Milan, le FC Porto, le Borussia Dortmund et même le Paris Saint-Germain s’intéressent à Mahamadou Nagida.
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