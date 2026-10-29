Enfin un peu de chance pour l’OM en Coupe d’Europe

Mal en point en Coupe d'Europe, l'OM mise sur le match au Bayer Leverkusen pour réaliser un coup car le club allemand risque d'être grandement diminué.

Tout en bas du classement de la phase régulière d’Europa League, l’OM a enchainé les revers parfois embarrassants contre Besiktas, l’Olympiakos et Sturm Graz. Si les Marseillais veulent garder un petit espoir d’accrocher les barrages, cela passera pas une performance face au Bayer Leverkusen, solide formation de Bundesliga. Problème, la formation allemande a fait un carton plein jusqu’à présent et occupe la première place du classement en compagnie de Benfica notamment.

Mais à une semaine de la rencontre en Allemagne, l’OM peut voir un motif d’espoir poindre. En effet, Bild fait un état des lieux au sein du club de Leverkusen et ce n’est pas fameux. Plusieurs joueurs majeurs sont blessés, avec déjà deux forfaits annoncés. Il s’agit du défenseur central Loic Badé et de son compatriote français Moussa Diaby. Deux maillons forts du Bayer sont donc au tapis, et ce devrait aussi être le cas de l’ancien strasbourgeois Guéla Doué ainsi que Christian Kofane, l’attaquant camerounais qui a marqué trois buts en six matchs depuis le début de la saison. Touché à la cuisse, il aura du mal à disputer le match de Bundesliga de ce week end contre Stuttgart, et est pressenti pour être forfait contre l’OM.

Pas de quoi assurer une victoire pour Marseille, surtout vue les difficultés du club provençal, mais voir un adversaire amoindri est néanmoins le signe qu’il y a peut-être un coup à jouer en Allemagne la semaine prochaine. Et un résultat positif à Leverkusen relancerait clairement les troupes de Bruno Genesio, avant la réception en théorie abordable du Levski Sofia fin novembre.