Enfin un peu de chance pour l’OM en Coupe d’Europe

Il ne faut surtout pas rêver Cherki n'est pas sur le marché tant que l'appel de la décision qui n'est pas encore sorti des 114 infractions que l'armée d'avocats de City va démonter ces infractions point par point. Je ne vois pas une décision finale avec au minimum deux ou trois ans.
Oui je sais que le nouveau contrat ne date pas d'hier mais du début de l'été. En revanche l'avancement d'1 année est nouveau (en tout car la signature) et donc le fait de valider d'anticiper d'1 an alors que le projet cette année est "moyen moyen". Adidas aurait pu attendre une amélioration en laissant passer 1 an de plus, mais ils croient au ventes marketing malgré des soucis sportif, ce qui montre la force de l'OM dans ce domaine
5€ de plus? je crois que c'est malheureusement impossible......
ben non vu que nous on est pas devin comme toi
tout les lyonnais en avril /mai se voyaient 3eme a la fin du championnat!! absolument TOUS car vous y etiez .... a 2 journées de la fin hein...
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|17
|8
|5
|2
|1
|16
|9
|7
|16
|8
|5
|1
|2
|18
|14
|4
|15
|8
|4
|3
|1
|11
|6
|5
|15
|8
|4
|3
|1
|11
|7
|4
|14
|8
|4
|2
|2
|13
|7
|6
|14
|8
|4
|2
|2
|13
|9
|4
|13
|8
|4
|1
|3
|16
|12
|4
|12
|8
|4
|0
|4
|18
|13
|5
|12
|8
|3
|3
|2
|7
|6
|1
|11
|8
|3
|2
|3
|8
|10
|-2
|10
|8
|2
|4
|2
|12
|11
|1
|10
|8
|3
|1
|4
|12
|18
|-6
|9
|8
|2
|3
|3
|14
|12
|2
|8
|8
|2
|2
|4
|9
|15
|-6
|7
|8
|1
|4
|3
|11
|16
|-5
|7
|8
|2
|1
|5
|12
|18
|-6
|5
|8
|1
|2
|5
|5
|16
|-11
|2
|8
|0
|2
|6
|8
|15
|-7
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