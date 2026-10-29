Enfin un peu de chance pour l’OM en Coupe d’Europe

Enfin un peu de chance pour l’OM en Coupe d’Europe

OM
parGuillaume Conte
0
Ajouter comme source préférée sur Google
Mal en point en Coupe d'Europe, l'OM mise sur le match au Bayer Leverkusen pour réaliser un coup car le club allemand risque d'être grandement diminué.
Tout en bas du classement de la phase régulière d’Europa League, l’OM a enchainé les revers parfois embarrassants contre Besiktas, l’Olympiakos et Sturm Graz. Si les Marseillais veulent garder un petit espoir d’accrocher les barrages, cela passera pas une performance face au Bayer Leverkusen, solide formation de Bundesliga. Problème, la formation allemande a fait un carton plein jusqu’à présent et occupe la première place du classement en compagnie de Benfica notamment.

Lire aussi

OM : Lorenzi est d'accord avec trois recrues hivernalesOM : Lorenzi est d'accord avec trois recrues hivernales
La démission de Genesio confirmée, l’OM a trembléLa démission de Genesio confirmée, l’OM a tremblé
Mais à une semaine de la rencontre en Allemagne, l’OM peut voir un motif d’espoir poindre. En effet, Bild fait un état des lieux au sein du club de Leverkusen et ce n’est pas fameux. Plusieurs joueurs majeurs sont blessés, avec déjà deux forfaits annoncés. Il s’agit du défenseur central Loic Badé et de son compatriote français Moussa Diaby. Deux maillons forts du Bayer sont donc au tapis, et ce devrait aussi être le cas de l’ancien strasbourgeois Guéla Doué ainsi que Christian Kofane, l’attaquant camerounais qui a marqué trois buts en six matchs depuis le début de la saison. Touché à la cuisse, il aura du mal à disputer le match de Bundesliga de ce week end contre Stuttgart, et est pressenti pour être forfait contre l’OM.
Pas de quoi assurer une victoire pour Marseille, surtout vue les difficultés du club provençal, mais voir un adversaire amoindri est néanmoins le signe qu’il y a peut-être un coup à jouer en Allemagne la semaine prochaine. Et un résultat positif à Leverkusen relancerait clairement les troupes de Bruno Genesio, avant la réception en théorie abordable du Levski Sofia fin novembre.

Europa League

05 novembre 2026 à 21:00
Bayer 04 LeverkusenBayer 04 Leverkusen logo
21:00
Olympique MarseilleOlympique Marseille logo
Articles Recommandés
Lille Pistonne Par Papa Davide Ancelotti Se Fache
LOSC

Lille : Pistonné par papa, Davide Ancelotti se fâche

Aux Cotes De Mbappe La France Defie La Chine
Kylian Mbappé

Aux côtés de Mbappé, la France défie la Chine

City Devoile Le Prix De Cherki Lol Sort Le Champagne
OL

City dévoile le prix de Cherki, l’OL sort le champagne

Psg Luis Enrique Confirme Cest Fini Pour Chevalier
PSG

PSG : Luis Enrique confirme, c’est fini pour Chevalier

Fil Info

Lille : Pistonné par papa, Davide Ancelotti se fâche
Aux côtés de Mbappé, la France défie la Chine
City dévoile le prix de Cherki, l’OL sort le champagne
PSG : Luis Enrique confirme, c’est fini pour Chevalier
OL : Nartey ou Merah, les surprenants candidats au départ
OM : McCourt furieux, 10 ME ont disparu
Lucas Digne écarté, le PSG a tranché
Décevant et blessé, ce chouchou de Zidane s’écroule
OM : Le salaire d’Hojbjerg bloque son transfert

Derniers commentaires

City dévoile le prix de Cherki, l’OL sort le champagne

Il ne faut surtout pas rêver Cherki n'est pas sur le marché tant que l'appel de la décision qui n'est pas encore sorti des 114 infractions que l'armée d'avocats de City va démonter ces infractions point par point. Je ne vois pas une décision finale avec au minimum deux ou trois ans.

L'OM et Adidas, accord trouvé pour 2027 et un chèque record

Oui je sais que le nouveau contrat ne date pas d'hier mais du début de l'été. En revanche l'avancement d'1 année est nouveau (en tout car la signature) et donc le fait de valider d'anticiper d'1 an alors que le projet cette année est "moyen moyen". Adidas aurait pu attendre une amélioration en laissant passer 1 an de plus, mais ils croient au ventes marketing malgré des soucis sportif, ce qui montre la force de l'OM dans ce domaine

TV : La Ligue 1 sur Canal+, Pierre Ménès a une mauvaise nouvelle

5€ de plus? je crois que c'est malheureusement impossible......

Mbappé sait pourquoi il a perdu le Ballon d'Or

ben non vu que nous on est pas devin comme toi

Mbappé sait pourquoi il a perdu le Ballon d'Or

tout les lyonnais en avril /mai se voyaient 3eme a la fin du championnat!! absolument TOUS car vous y etiez .... a 2 journées de la fin hein...

Ligue 1

CalendrierRésultats

Saison régulière

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
1785211697
2Rennes logo
Rennes
16851218144
3LOSC Lille logo
LOSC Lille
1584311165
4Monaco logo
Monaco
1584311174
5Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
1484221376
6Paris logo
Paris
1484221394
7Lens logo
Lens
13841316124
8Olympique Marseille logo
O. Marseille
12840418135
9Lorient logo
Lorient
128332761
10Nice logo
Nice
118323810-2
11Toulouse logo
Toulouse
10824212111
12Auxerre logo
Auxerre
1083141218-6
13Brest logo
Brest
9823314122
14Angers SCO logo
Angers SCO
88224915-6
15Le Mans logo
Le Mans
781431116-5
16Strasbourg logo
Strasbourg
782151218-6
17Troyes logo
Troyes
58125516-11
18Le Havre logo
Le Havre
28026815-7

Loading