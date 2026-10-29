Ligue 3

L3 : Programme TV et résultats de la 11e journée

Ligue 3
parAlexis Rose
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11e journée de Ligue 3 :
Jeudi 29 octobre
20h45 : Amiens - Thionville (sur Ligue 1+)
Samedi 31 octobre
14h45 : Bastia - QRM (sur Ligue 1+ 7)
Cannes - Valenciennes (sur Ligue 1+ 4)
Fleury - Paris 13 Atletico (sur Ligue 1+ 9)
La Roche-sur-Yon - Bourg-en-Bresse (sur Ligue 1+ 5)
Le Puy-en-Velay - Caen (sur Ligue 1+ 6)
Orléans -Villefranche (sur Ligue 1+ 10)
Rouen - Concarneau (sur Ligue 1+ 3)
Versailles - Aubagne (sur Ligue 1+ 8)

Ligue 3

CalendrierRésultats

Saison régulière

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1La Roche logo
La Roche
211063116106
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Rouen
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Versailles
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1083141218-6
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Troyes
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