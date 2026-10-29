L3 : Programme TV et résultats de la 11e journée

Le Real Madrid a trouvé mieux qu’Olise pour 2027

Haaland ou Olise ce n'est pas la même chose entre un avant centre et un milieu de terrain offensif. De toutes façons l'affaire de City est loin d'être terminée et cela prendra avec l'appel au moins deux ou trois ans ans avant qu'une décision définitive soit prise. Haaland a un contrat avec City jusqu'en 2034 et Perez devra allonger non pas les pesetas mais les livres sterling. D'autre part Haaland reçoit à City un salaire de 600 000 £ sterling par semaine soit 700 000 euros. Sans doute demandera t'il une rallonge en cas de transfert. Mais pour le moment ce n'est pas d'actualité.