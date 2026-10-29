Paixao, sa femme provoque son départ de l’OM

La politique menée l'été dernier va se poursuivre à l'OM, et deux cadres du club vont y contribuer. Paixao et Hojbjerg ont demandé à quitter Marseille en janvier.

Retenu à bout de bras par Bruno Genesio et Grégory Lorenzi cet été, Igor Paixao ne terminera pas la saison à l’OM. C’est la tendance forte révélée par l’insider bien informé sur l’actualité du club provençal Mohamed Toubache-Ter. Ce dernier assure ainsi que, pour plusieurs raisons, Pierre-Emile Hojbjerg et Igor Paixao allaient quitter l’OM au mois de janvier. Ils en ont émis le désir.

Ce n’est pas vraiment une surprise pour le milieu de terrain danois, poussé dehors l’été dernier et qui a refusé de rejoindre Newcastle. Il possède l’un des plus gros salaires du club, n’est plus aussi indispensable et doit permettre à l’OM d’économiser sur sa masse salariale.

L'OM a une nouvelle politique axée sur les jeunes

En revanche, l’information contenant le Brésilien est plus déconcertante. Son entourage, et notamment sa femme, rendrait fou les dirigeants olympiens. L’été dernier, elle avait déjà mis le feu à plusieurs reprises, avec des messages sur les réseaux sociaux plus ou moins énigmatiques, mais à chaque fois pour annoncer le départ de l’ailier brésilien. Ce fameux départ n’a pas eu lieu, et Igor Paixao était attendu pour être le leader offensif de l’OM cette saison, ce qu’il n’est pas réellement.

Mais visiblement, Madame Paixao est toujours aussi présente pour mettre le club dans une situation compliquée, et l’ancien du Feyenoord a demandé à se trouver une nouvelle équipe au mois de janvier. Il n’est pas certain que l’OM fasse un gros bénéfice avec un joueur acheté 30 millions d’euros, mais son potentiel et son gros contrat devraient permettre au club phocéen de bien s’en tirer.

Ces deux départs répondent aussi à une volonté de Frank McCourt de continuer à vendre les joueurs à plus forte valeur marchande, tout en donnant le pouvoir aux jeunes, même si cette tactique a forcément ses limites sur le plan de la performance sportive. Le mois de janvier promet d’être encore une fois tendu à l’OM.