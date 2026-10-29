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L’OM renvoyé en bas du classement, c'est dur

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parAlexis Rose
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Bien remonté au classement de la Ligue 1 après un début de saison catastrophique, l’Olympique de Marseille va vite redescendre dans le bas du tableau, selon Jérôme Rothen.
Le club phocéen connaît un début de saison compliqué. Inexistant en Europa League, avec zéro point au compteur après trois journées, Marseille dispose d’un bilan mitigé en championnat. Plongé dans la zone rouge après quatre défaites de suite entre fin août et septembre, l’OM a bien relevé la tête ces dernières semaines en enchaînant trois succès de rang contre Troyes (2-0), Angers (5-2) et Le Havre (4-3). Des victoires face à des équipes largement à la portée des hommes de Bruno Genesio qui ont permis à Marseille de remonter au classement.

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Désormais huitième de la L1, la formation olympienne n’est plus qu’à trois longueurs du podium, juste derrière des équipes qui ont réalisé un bon départ comme Monaco ou l’OL. Autant dire que l’OM peut ambitionner de retrouver le haut du classement à court terme… ou pas, selon les dires de Jérôme Rothen, pour qui Marseille va vite retomber dans le ventre mou du championnat.

« L’OM n’a pas l’équipe pour finir dans les six premiers »

« Marseille est bien revenu à la hauteur des autres équipes qui jouent l’Europe. Au niveau comptable, c’est mieux. L’OM a déjà joué contre les meilleures équipes du championnat, et celles-ci n’ont pas vraiment de régularité… Marseille profite de ça, car malgré un début de saison catastrophique, les Marseillais sont dans la course. Mais je ne crois pas en cette équipe. Elle est plus faible que les équipes qui manquent de constance dans le haut du tableau. L’OM n’a pas l’équipe pour finir dans les six premiers du championnat… Il peut y avoir des miracles comme face au Havre le week-end dernier, mais je ne vois pas l'OM rester dans le haut du tableau. Il reste inférieur aux autres et très fragile. Quand le calendrier va être plus dur comme en début de saison, l’OM va disparaître », a lancé le consultant de RMC, qui pense que Marseille n’arrivera pas à se qualifier en Coupe d’Europe à l’issue de cette saison.
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