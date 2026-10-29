Au moins 30 ME, le PSG fait payer le Barça

je trouve nartey plus interessant que merah ..
C'est juste que son parti et elle même d'ailleurs, ont besoin de ratisser au vu des prochaines élections !!!
Haaland ou Olise ce n'est pas la même chose entre un avant centre et un milieu de terrain offensif. De toutes façons l'affaire de City est loin d'être terminée et cela prendra avec l'appel au moins deux ou trois ans ans avant qu'une décision définitive soit prise. Haaland a un contrat avec City jusqu'en 2034 et Perez devra allonger non pas les pesetas mais les livres sterling. D'autre part Haaland reçoit à City un salaire de 600 000 £ sterling par semaine soit 700 000 euros. Sans doute demandera t'il une rallonge en cas de transfert. Mais pour le moment ce n'est pas d'actualité.
si sa femme pouvait un peu attendre pour que mika puisse jouer ce serait bien
9a fait un moment qu'on le dit ,il a la confiance de L.E et la justifie par ses prestations.c'est sur que pour Chevalier c'est difficile mais ça doit etre une source de motivation
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|17
|8
|5
|2
|1
|16
|9
|7
|16
|8
|5
|1
|2
|18
|14
|4
|15
|8
|4
|3
|1
|11
|6
|5
|15
|8
|4
|3
|1
|11
|7
|4
|14
|8
|4
|2
|2
|13
|7
|6
|14
|8
|4
|2
|2
|13
|9
|4
|13
|8
|4
|1
|3
|16
|12
|4
|12
|8
|4
|0
|4
|18
|13
|5
|12
|8
|3
|3
|2
|7
|6
|1
|11
|8
|3
|2
|3
|8
|10
|-2
|10
|8
|2
|4
|2
|12
|11
|1
|10
|8
|3
|1
|4
|12
|18
|-6
|9
|8
|2
|3
|3
|14
|12
|2
|8
|8
|2
|2
|4
|9
|15
|-6
|7
|8
|1
|4
|3
|11
|16
|-5
|7
|8
|2
|1
|5
|12
|18
|-6
|5
|8
|1
|2
|5
|5
|16
|-11
|2
|8
|0
|2
|6
|8
|15
|-7
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🔵🔴 El Barça activa la 'operación central' 📌 Tras las dos derrotas frente al PSG y el Real Madrid, el club azulgrana ha decidido reforzar su retaguardia con un defensa para el eje 🧐 Gvardiol (City), el soñado y que dependería de la sanción al club inglés; Bastoni (Inter),