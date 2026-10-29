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Au moins 30 ME, le PSG fait payer le Barça

PSG
parEric Bethsy
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Après un début de saison quasi parfait, le FC Barcelone a subi un double coup d’arrêt contre le Paris Saint-Germain (4-2) et le Real Madrid (1-2) la semaine dernière. De quoi alerter le club catalan qui recommence à étudier le marché des défenseurs centraux.
Les deux gifles reçues ont laissé des traces. En confiance après les 11 victoires en autant de matchs toutes compétitions confondues, le FC Barcelone a été stoppé net par le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, puis lors du Clasico cinq jours plus tard. Les hommes d’Hansi Flick ont trouvé moins de solutions sur le plan offensif. Mais c’est surtout leur défense qui a encore montré ses limites.
Ce n’est pas la première fois que l’arrière-garde du Barça donne des signes de fébrilité. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle le club catalan a longtemps envisagé de renforcer sa charnière centrale cet été, avant de privilégier d’autres postes. Pas sûr que le Barça ait pris la bonne décision. En tout cas, la direction semble regretter la voie choisie puisque les recherches pour un nouveau défenseur central sont relancées. Et selon les informations de Mundo Deportivo, les pistes déjà étudiées durant le mercato estival refont surface.
On apprend notamment que Josko Gvardiol fait l’unanimité au FC Barcelone, conscient que le Citizen prolongé jusqu’en 2031 cet été ne sera accessible que si Manchester City est sévèrement sanctionné pour ses infractions financières. Dans le cas contraire, le Barça tentera de se rabattre sur Alessandro Bastoni, tout en sachant que l’Inter Milan ne cèdera probablement pas son cadre en plein milieu de la saison.

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Des pistes plus abordables sont donc envisagées, y compris celle menant à Lisandro Martinez dont le contrat à Manchester United expire en juin prochain. Le problème, c’est que l’Argentin se blesse très souvent et l’infirmerie blaugrana est déjà bien fréquentée. Finalement, la solution peut venir du Brésilien Natan, que le Betis pourrait transférer pour environ 30 millions d’euros. Reste à savoir si les finances du Barça le permettront.
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Haaland ou Olise ce n'est pas la même chose entre un avant centre et un milieu de terrain offensif. De toutes façons l'affaire de City est loin d'être terminée et cela prendra avec l'appel au moins deux ou trois ans ans avant qu'une décision définitive soit prise. Haaland a un contrat avec City jusqu'en 2034 et Perez devra allonger non pas les pesetas mais les livres sterling. D'autre part Haaland reçoit à City un salaire de 600 000 £ sterling par semaine soit 700 000 euros. Sans doute demandera t'il une rallonge en cas de transfert. Mais pour le moment ce n'est pas d'actualité.

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