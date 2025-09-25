ICONSPORT_271421_0229

Le plan de Chelsea pour une pépite de Ligue 1

Mercato25 sept. , 13:20
parGuillaume Conte
Le RC Strasbourg est bien parti pour continuer d'alimenter Chelsea dans les mois à venir. Outre Emegha, un autre joueur alsacien fait saliver les Blues.
Quel jeune joueur talentueux de Ligue 1 n’est pas dans le viseur d’un club anglais ? Quand cet élément évolue à Strasbourg, autant dire que Chelsea est directement concerné. Un transfert entre les deux clubs qui possèdent le même propriétaire est déjà dans les tuyaux au mercato, affirme TBR Football. Le média britannique évoque ainsi le vif intérêt des Blues pour Ismaël Doukouré. Il n’y a pas encore d’accord déjà scellé comme c’est le cas pour Emanuel Emegha, mais le solide défenseur central de 22 ans a de grandes chances de traverser la Manche l'été prochain.
L’international espoir français, formé à Lille puis à Valenciennes, a pris son envol avec le Racing au point d’être déjà valorisé à 18 millions d’euros sur les sites spécialisés. Pas mal pour un joueur recruté à Valenciennes pour 1,5 millions d’euros il y a trois ans de cela. Chelsea le veut mais compte le laisser en Alsace encore quelques mois. Car si le besoin d’un défenseur central se fait bien sentir à Londres, l’idée est de faire signer Doukouré en fin de saison, afin de le suivre de près et voir s’il a répondu aux attentes avec notamment la Coupe d’Europe au programme.

Lire aussi

Strasbourg : Les Ultras se moquent des critiquesStrasbourg : Les Ultras se moquent des critiques
Emegha et les fans de Strasbourg, c'est écoeurantEmegha et les fans de Strasbourg, c'est écoeurant
TBR Football précise donc bien qu’il n’y aura pas d’accord annoncé en avance, comme ce fut le cas avec Emegha, et qu’un mouvement sera uniquement étudié au printemps. Mais Chelsea a la priorité et sauf offre folle d’un autre club, sachant que Doukouré est déjà bien suivi en Premier League, les Blues se préparent à récupérer un autre joueur de leur club satellite en Ligue 1. Une belle vente en vue pour le Racing, même si cela risque de faire grogner les supporters.
Articles Recommandés
om longoria veut virer quatre joueurs de toute urgence iconsport 184730 0239 1 398511
OM

Des salariés témoignent contre l'OM... Longoria va devoir payer

ICONSPORT_271163_0443
OL

Ce nouveau taulier qui bluffe le vestiaire de l’OL

ICONSPORT_271025_0309
PSG

PSG : Gonçalo Ramos, départ validé

ICONSPORT_271637_0204
Equipe de France

EdF : Deschamps, une liste sous la pression du PSG

Fil Info

15:00
Des salariés témoignent contre l'OM... Longoria va devoir payer
14:30
Ce nouveau taulier qui bluffe le vestiaire de l’OL
14:00
PSG : Gonçalo Ramos, départ validé
13:40
EdF : Deschamps, une liste sous la pression du PSG
13:00
Le Real et Mbappé veulent faire rager le PSG
12:48
Arsenal prépare une grande annonce pour Saliba
12:40
L'OM et Nantes en guerre, ce transfert capote
12:20
OL : Attention au crash, Lyon en grand danger
12:00
Un buteur signe cet hiver, le PSG a un coup de foudre

Derniers commentaires

Un titre ou la crise, l’OM n'a plus le choix

enormement yen a de trop pour les cités

OM-PSG : Ligue1+ promet des images inédites

tu vois que ce que tu as envies mdr tu vois pas les fautes marseillaise mdr tu vois moi j'etais pour ni lun ni l'autre ben pour le coup je reste objectif ce qui est jamais ton cas

OM-PSG : Ligue1+ promet des images inédites

je regarde plus de match que toi ca c'est certain le ridicule c'est toi et heureusement il ne tue pas footix calimero

PSG : Gonçalo Ramos, départ validé

Revois le match et tu verras bien sur si tu n es pas de mauvaise foi que les marseillais ont fait nettement plus de fautes que les parisiens.

PSG : Gonçalo Ramos, départ validé

Tu trouves normal qu il ne fut pas sanctionné pour le coup sur Balerdi ? Rien ne m empêchera encore une fois de dire la L1 Qatar Tourism comme chaque annee

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Monaco
1254016137
2
Paris Saint Germain
1254016104
3
O. Lyonnais
125401473
4
Strasbourg
125401385
5
LOSC Lille
1053115138
6
O. Marseille
953026104
7
Lens
95302385
8
Rennes
85221-178
9
Toulouse
65203-279
10
Auxerre
65203-246
11
Paris
65203-3912
12
Nice
65203-369
13
Angers SCO
55122-134
14
Brest
45113-2911
15
Le Havre
45113-268
16
Nantes
45113-235
17
Lorient
45113-7613
18
Metz
15014-8513

Loading