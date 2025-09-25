Le plan de Chelsea pour une pépite de Ligue 1

Le RC Strasbourg est bien parti pour continuer d'alimenter Chelsea dans les mois à venir. Outre Emegha, un autre joueur alsacien fait saliver les Blues.

Quel jeune joueur talentueux de Ligue 1 n’est pas dans le viseur d’un club anglais ? Quand cet élément évolue à Strasbourg, autant dire que Chelsea est directement concerné. Un transfert entre les deux clubs qui possèdent le même propriétaire est déjà dans les tuyaux au mercato , affirme TBR Football. Le média britannique évoque ainsi le vif intérêt des Blues pour Ismaël Doukouré. Il n’y a pas encore d’accord déjà scellé comme c’est le cas pour Emanuel Emegha, mais le solide défenseur central de 22 ans a de grandes chances de traverser la Manche l'été prochain.

L’international espoir français, formé à Lille puis à Valenciennes, a pris son envol avec le Racing au point d’être déjà valorisé à 18 millions d’euros sur les sites spécialisés. Pas mal pour un joueur recruté à Valenciennes pour 1,5 millions d’euros il y a trois ans de cela. Chelsea le veut mais compte le laisser en Alsace encore quelques mois. Car si le besoin d’un défenseur central se fait bien sentir à Londres, l’idée est de faire signer Doukouré en fin de saison, afin de le suivre de près et voir s’il a répondu aux attentes avec notamment la Coupe d’Europe au programme.