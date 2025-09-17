ICONSPORT_268639_0176

Strasbourg : Les Ultras se moquent des critiques

RCSA17 sept. , 11:20
parNathan Hanini
La situation autour du Racing Club de Strasbourg a pris un nouveau tournant le week-end passé. Suite à la signature d’Emanuel Emegha à Chelsea, les tensions sont montées d’un cran entre les UB90, groupe d’ultra, et le club. Ce mercredi, le porte-parole des UB90 a justifié les actions.
Malgré la victoire face au Havre lors de la quatrième journée de Ligue 1, le Racing club de Strasbourg ne vit pas en paix sur ce début de saison. La situation de multipropriété du club envers Chelsea créée des tensions entre supporters et l’entité RCSA. Un nouvel élément a ravivé des tensions la semaine passée. Le capitaine du club alsacien, Emanuel Emegha a officialisé son départ du côté de Chelsea pour l’été prochain. Un timing qui interroge, et une annonce très mal vécue par les supporters. Lors du match contre le Havre des banderoles à l’encontre de la direction et du joueur ont été déployées. Des banderoles justifiées par le groupe d’ultra des UB90.
« C'est la famille qui a été attaquée : le capitaine, le président. Emegha a toujours tout donné. Mais cela provient d'une minorité.D'ailleurs, ils ont été sifflés par le reste du stade. Il faut régler ce problème en interne. On passe pour des ânes, des clowns. En tant qu'ancien capitaine, je dirais à mes joueurs de ne plus aller les saluer. »
- Dimitri Liénard dans l'émission Local Club 1906

Tensions à Strasbourg

Ce mercredi matin, le porte-parole du groupe ultra s’est exprimé dans l’Alsace. Maxime explique que les supporters alsaciens se sentent trahis.  « La première banderole (“Emegha pion de BlueCo, après avoir changé de maillot, rends ton brassard”) est motivée par le fait qu’il a posé vendredi dernier avec le maillot de Chelsea alors que la saison vient à peine de commencer. On se sent trahi par notre capitaine », explique-t-il. « On s’y attendait. On est là ni pour diviser, ni pour plaire, mais pour défendre les valeurs d’un Racing qui a perdu son indépendance. On est toujours ouvert au dialogue, mais on reste fidèle à nos convictions, » poursuit-il.
Les banderoles ont été très mal vues par certains anciens de la maison strasbourgeoise à l’image de Dimitri Liénard. Marc Keller a également fait l’objet d’une banderole pendant la rencontre. Un message qui fait réagir les autres groupes de supporters comme Racing Girls. Dans un communiqué, l’association soutient le président : « Les propos tenus sur les banderoles déployées hier sont inacceptables et ne représentent en rien notre vision du soutien au Racing. (...) Demander le départ de notre président constitue une attaque directe contre le club et ce qu'il représente. » Une situation de plus en plus tendue du côté de l’Alsace avec, au centre des débats, la multipropriété. 
Derniers commentaires

L'OM meilleure attaque d'Europe, le PSG tremble

Et pourquoi est ce à moi de t'instruire encore ? Débrouilles toi un peu.

L'OM meilleure attaque d'Europe, le PSG tremble

Rires, c'est dur de rester sérieux devant ton aigreur tout de même hein. Moi je suis gentleman serein et cultivé, toi tu es ce que tu veux et le monde continue de tourner, simple comme bonjour.

« Il y a de la malhonnêteté » : Un journaliste de L’Equipe accuse après Real-OM

On te pensais disparu le dimanche 31/08 😆🤣. Bref le real a mérité sa victoire point final!

« Il y a de la malhonnêteté » : Un journaliste de L’Equipe accuse après Real-OM

ha du coup Micoud, les arbitres français et la presse espagnole sont marseillais ? haha, pitre que t'es.

« Il y a de la malhonnêteté » : Un journaliste de L’Equipe accuse après Real-OM

Le nombre de discussions qu on a eu ou c est exactement ce que tu disais ... Tou corrupt ...

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1244007103
2
LOSC Lille
1043108135
3
Monaco
94301385
4
O. Lyonnais
94301363
5
Strasbourg
94301253
6
Rennes
74211-156
7
O. Marseille
64202594
8
Nice
64202055
9
Lens
64202055
10
Toulouse
64202-178
11
Paris
64202-279
12
Angers SCO
54121033
13
Le Havre
34103-257
14
Nantes
34103-213
15
Auxerre
34103-336
16
Lorient
34103-7512
17
Brest
14013-5510
18
Metz
14013-538

