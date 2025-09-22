Emegha et les fans de Strasbourg, c'est écoeurant

Le RC Strasbourg réalise un très bon début de saison en Ligue 1. Mais ce dernier est quelque peu gâché par la signature d'Emanuel Emegha à Chelsea.

Il y a quelques jours, le transfert d'Emanuel Emegha du côté de Chelsea était officialisé à la grande surprise des fans et observateurs de Strasbourg . Ce transfert annoncé hors mercato a en effet rendu fous les amoureux du club alsacien. Surtout que le Néerlandais est l'actuel capitaine du RCSA. Dans les tribunes de la Meinau, des banderoles dures envers ce transfert et le joueur ont récemment été déployées, causant un problème de taille entre les fans et le club. Et ça ne risque pas forcément de s'arranger malgré le rendement assez impressionnant du natif de La Haye.

Emegha, un problème insoluble ?

Sur les réseaux sociaux ces dernières heures, le journaliste Frédéric Sougey a notamment indiqué : « Sur le cas Emegha, vous imaginez les réactions si Kylian Mbappé était allé poser avec le maillot du Real alors qu'il jouait encore au PSG ? Et bien c'est la même chose, c'est pas compliqué, ça s'appelle respecter l'institution où on évolue. Heureusement que les ultras du RCSA n'oublient pas de le rappeler ». Et alors qu'un internaute répondait à ce post avec : « En quoi c’est différent du cas de figure où un joueur est transféré dans un club avec d’être reprêté ensuite (ex Saliba à Saint-Etienne) ? », Frédéric Sougey a répondu : « La réponse est dans ta question, dans un cas il est un joueur de son nouveau club, dans l'autre il est un joueur de son club actuel ».

E. Esseh Emegha Pays-Bas • Âge 22 • Attaquant Euro U21 Matchs 0 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Coupe de France Matchs 2 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Europa Conference League Matchs 2 Buts 2 Passes décisives 0 Jaune 1 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Ligue 1 Matchs 3 Buts 2 Passes décisives 1 Jaune 1 Rouge 0 Jaune Rouge 0

Emegha sait donc que la suite de sa saison sera compliquée, du moins avec les supporters strasbourgeois. Mais il a l'intention de s'impliquer jusqu'au bout avec les Alsaciens et de pourquoi pas, tout faire pour les qualifier pour la Ligue des champions. Après 5 journées disputées en Ligue 1, les Strasbourgeois sont 4es de Ligue 1.