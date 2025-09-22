la pirouette de blueco emegha reste a strasbourg iconsport 256854 0162 393361
Emanuel Emegha

Emegha et les fans de Strasbourg, c'est écoeurant

RCSA22 sept. , 21:00
parHadrien Rivayrand
Le RC Strasbourg réalise un très bon début de saison en Ligue 1. Mais ce dernier est quelque peu gâché par la signature d'Emanuel Emegha à Chelsea. 
Il y a quelques jours, le transfert d'Emanuel Emegha du côté de Chelsea était officialisé à la grande surprise des fans et observateurs de Strasbourg. Ce transfert annoncé hors mercato a en effet rendu fous les amoureux du club alsacien. Surtout que le Néerlandais est l'actuel capitaine du RCSA. Dans les tribunes de la Meinau, des banderoles dures envers ce transfert et le joueur ont récemment été déployées, causant un problème de taille entre les fans et le club. Et ça ne risque pas forcément de s'arranger malgré le rendement assez impressionnant du natif de La Haye. 

Emegha, un problème insoluble ? 

Sur les réseaux sociaux ces dernières heures, le journaliste Frédéric Sougey a notamment indiqué : « Sur le cas Emegha, vous imaginez les réactions si Kylian Mbappé était allé poser avec le maillot du Real alors qu'il jouait encore au PSG ? Et bien c'est la même chose, c'est pas compliqué, ça s'appelle respecter l'institution où on évolue. Heureusement que les ultras du RCSA n'oublient pas de le rappeler ». Et alors qu'un internaute répondait à ce post avec : « En quoi c’est différent du cas de figure où un joueur est transféré dans un club avec d’être reprêté ensuite (ex Saliba à Saint-Etienne) ? », Frédéric Sougey a répondu : « La réponse est dans ta question, dans un cas il est un joueur de son nouveau club, dans l'autre il est un joueur de son club actuel ».
E. Esseh Emegha

E. Esseh Emegha

NetherlandsPays-Bas Âge 22 Attaquant

Euro U21

Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Coupe de France

Matchs2
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Europa Conference League

Matchs2
Buts2
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

Matchs3
Buts2
Passes décisives1
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0
Emegha sait donc que la suite de sa saison sera compliquée, du moins avec les supporters strasbourgeois. Mais il a l'intention de s'impliquer jusqu'au bout avec les Alsaciens et de pourquoi pas, tout faire pour les qualifier pour la Ligue des champions. Après 5 journées disputées en Ligue 1, les Strasbourgeois sont 4es de Ligue 1. 
Derniers commentaires

L1 : L'OM réalise l'exploit face au PSG

Et pas d image sur le but HJ ou le HJ de Auba qui se fait pousser dans la surface C etait gros comme une maison que l arbitre ne voulait pas qu on plante le 2 eme

L1 : L'OM réalise l'exploit face au PSG

franchement non, il se troue plusieurs fois mais il a eu de la chance a chaque fois, la fois ou il a dribbler en dernier défenseur et se fait prendre comme un poussin, et l'autre fois sur dans notre surface ou il essaye de faire demi tour pour relance mais la balle ricoche sur son genoux et rulli récupère, je dis pas qu'il est mauvais hein, mais a son poste il est hyper exposé dans la façon dont RDZ veut jouer, il a pas le droit de faire ça, il est plus jeune maintenant a 26 piges ça devrait être acquis

L1 : L'OM réalise l'exploit face au PSG

Ton gamin a fait un bon matchs ce soir 😉

L1 : L'OM réalise l'exploit face au PSG

Oui mais j'ai beaucoup aimé Emerson qui a éteint Hakimi.

L1 : L'OM réalise l'exploit face au PSG

Les chiffres peuvent mentir et ça il est facile de le prouver. Mais c'est un autre sujet.

