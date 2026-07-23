Julian Alvarez va parler, le Barça, le PSG et Arsenal en alerte

Dossier bloqué pour Julian Alvarez, qui veut quitter l'Atlético de Madrid et doit désormais le dire publiquement pour faire accélérer son transfert. Le PSG, Arsenal et le FC Barcelone sont sur les rangs.

Finaliste de la Coupe du monde, Julian Alvarez n’a pas vraiment brillé dans cette sélection argentine qui n’a existé offensivement que par l’intermédiaire de Lionel Messi. Pour les autres, il était moins facile de se mettre en évidence, et Lionel Scaloni a beau avoir essayé toutes les solutions, personne n’a vraiment convaincu.

Cela n’empêche pas Julian Alvarez d’être très courtisé au mercato cet été. Cela a été dévoilé publiquement, le Real Madrid a fait une offre à 150 ME pour le faire venir. Une offre destinée à montrer que Florentino Pérez avait les moyens de ses ambitions, même si l’Atlético de Madrid n’y a pas donné suite, renvoyant dans les cordes son voisin de la capitale espagnole.

Depuis, le FC Barcelone continue un forcing discret, alors que le joueur est dit très tenté par le projet du club catalan, qui vient de perdre Robert Lewandowski, et devrait voir Ferran Torres partir aussi. Deux ailiers sont arrivés (Adeyemi et Gordon) mais une place de numéro 9 est libre.

Le PSG et Arsenal s’intéressent aussi à l’ancien joueur de Manchester City, qui se dit que le moment est idéal pour quitter l’Atlético cet été. De leur côté, les Colchoneros n’ouvrent pas la porte et, s’ils sont bien conscients que leur attaquant veut partir, ils font la sourde oreille et espèrent une offre astronomique.

Ce dossier est donc bloqué, et du côté du FC Barcelone, on pense qu’une seule personne peut le relancer. Il s’agit de Julian Alvarez, qui doit profiter de la période entre la fin de la Coupe du monde et son retour à l’entrainement prévu début aout pour prendre la parole. Selon la BBC et AS, le Barça s’attend à ce que Julian Alvarez annonce publiquement son désir de quitter l’Atlético pour « accomplir son rêve » comme il l’avait confié en pleine Coupe du monde.

Passer la deuxième couche en forçant un transfert permettait aux prétendants de partir sur des bases moins élevées et d’avoir une chance de faire signer un attaquant de classe mondiale, qui plait beaucoup à Luis Enrique, mais apprécie aussi la Premier League et penche pour le moment plutôt en faveur du Barça.