Le PSG lâche 120 ME pour Enzo Fernandez

Le PSG lâche 120 ME pour Enzo Fernandez

PSG23 juil. , 12:20
parEric Bethsy
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Après sa mésaventure en finale de la Coupe du monde, l’Argentin Enzo Fernandez pourrait se consoler avec un transfert au Paris Saint-Germain. Le club de la capitale prépare une offre à la hauteur des exigences de Chelsea pour son milieu de terrain.
Et si le Paris Saint-Germain réunissait le héros et le boulet de la finale du Mondial ? Pendant que les Parisiens se rapprochent de l’attaquant espagnol Ferran Torres, la piste menant à Enzo Fernandez refait surface. Le média Fichajes replace le dossier au cœur de l’actualité et annonce même une offre en préparation. Pour racheter les six années de contrat de l’Argentin exclu face à la Roja dimanche dernier, le club de la capitale serait prêt à miser 120 millions d’euros.
La somme correspond aux attentes de Chelsea qui avait déboursé un million d’euros de plus pour s’offrir l’ancien joueur de Benfica en janvier 2023. C’est dire à quel point le Paris Saint-Germain tient à recruter Enzo Fernandez. En réalité, l’intérêt viendrait davantage de Luis Enrique. L’entraîneur du double champion d’Europe considère l’international argentin comme le parfait complément pour les Portugais Vitinha et João Neves, au détriment de Fabian Ruiz ou Warren Zaïre-Emery. L’information paraît néanmoins étonnante dans la mesure où le recrutement d’un milieu de terrain n’est pas la priorité de l’écurie francilienne.

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C’est d’ailleurs la raison pour laquelle le Paris Saint-Germain n’a lancé aucune discussion pour le Lillois Ayyoub Bouaddi. A l’heure actuelle, le conseiller Luis Campos s’active davantage pour renforcer le secteur offensif avec des joueurs comme Ferran Torres, Maghnes Akliouche et peut-être Yan Diomandé si Bradley Barcola venait à partir. De son côté, Enzo Fernandez, dont l’agent Javier Pastore fait le maximum pour trouver une porte de sortie, a plus de chances de convaincre le Real Madrid. D’autant que sa cote de popularité en France a encore chuté durant l’été.
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Il faut l'ignorer, c'est une perte de temps, de plus ça risque de l'instruire.

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Oui il a annoncé lui meme son départ il y a quelques mois parce qu'il savait déja que la fédé ne le prolongerait pas, qu'il n'aille pas raconter aujourd'hui que c'est un mauvais environement qui lui a enlever l'envie de prolonger...il n'avait tout simplement plus la main sur la fédé comme il a pu l'avoir pendant 10 ans avec le graet l'alcoolique. C'est pas a lui d'officialiser son successeur, mais tout le monde sait, et lui le premier que zidane sera son successeur, donc un petit mot d'encouragement sans nommer zidane aurait été le bienvenue pour passer le relais après 14 ans de braquage des bleus , mais deschamps a beaucoup trop d'orgueil et d'ego pour ca. Il est de notoriété publique que deschamps jalouse zidane, même a l'époque ou ils étaient joueurs. Deschamps est une sale personne, jalouse et frustré, et cela a dirigé toute sa carriere de joueur et de coach, lui le joueur de devoir, le joueur des basses besognes n'a jamais accepté que les autres brillent plus que lui, paryiculierement zidane

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ben non pas obliger de vendre. le club n'a pas fait de folie ses dernieres années ils peuvent se le permettre

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il n'ont pas signer de gros joueur depuis un bout de temps dc ils ont les moyens c'est pas le barca

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