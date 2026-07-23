La guerre au Moyen-Orient envoie Bentaleb vers l’OL

La guerre au Moyen-Orient envoie Bentaleb vers l’OL

OL23 juil. , 15:30
parGuillaume Conte
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Une offre en or du Qatar, rester au LOSC ou relever le pari de l'OL, Nabil Bentaleb hésite mais la situation au Moyen-Orient peut peser sur sa décision finale.
Pour les joueurs amenés à étudier un transfert cet été, de nombreux aspects doivent être pris en compte. Les conditions financières, l’utilisation sportive, les ambitions du futur club, le championnat, la destination mais aussi la situation géopolitique. C’est une donnée qui est désormais étudiée, surtout que les pays du Golfe ont pris l’habitude de recruter largement en France. Mais depuis quelques semaines, le Qatar ou l’Arabie Saoudite sont impliqués, souvent indirectement, dans le conflit au Moyen-Orient. La semaine dernière, le Qatar a essuyé plusieurs attaques de missiles en provenance d’Iran, certains passant même à travers la défense anti-aérienne de l’Emirat.
Un élément qui est pris en compte actuellement par Nabil Bentaleb, qui songe à quitter le LOSC malgré une offre de prolongation sur la table. Abdellah Boulma a fait savoir que des clubs qataris étaient sur le coup et lui ont fait une offre salariale plus importante que ses prétendants français. Il faut dire que l’OL est également très tenté et rêver de récupérer le milieu de terrain algérien, capable d’être le métronome du jeu et de la relance. Mais selon Le Petit Lillois, la situation actuelle dans la Golfe ferait réfléchir Bentaleb, prêt à rester en France pour un salaire moindre avec toutefois quelques sécurités supplémentaires en terme de tranquillité d’esprit.
La réponse ne devrait pas tarder à tomber, puisque le LOSC compte savoir avant la fin du mois de juillet ce que son joueur ambitionne de faire la saison prochaine. Il est actuellement en fin de contrat et profite donc de ses vacances après avoir disputé la Coupe du monde avec les Fennecs. L’OL s’est positionné assez tardivement dans ce dossier, mais le joueur n’ayant pas fait son choix, toutes les portes sont encore ouvertes. A ce poste, Lyon n’est toutefois pas pressé, des départs de joueurs comme Tanner Tessmann et Orel Mangala sont espérés dans les prochaines semaines.
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Il faut l'ignorer, c'est une perte de temps, de plus ça risque de l'instruire.

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Oui il a annoncé lui meme son départ il y a quelques mois parce qu'il savait déja que la fédé ne le prolongerait pas, qu'il n'aille pas raconter aujourd'hui que c'est un mauvais environement qui lui a enlever l'envie de prolonger...il n'avait tout simplement plus la main sur la fédé comme il a pu l'avoir pendant 10 ans avec le graet l'alcoolique. C'est pas a lui d'officialiser son successeur, mais tout le monde sait, et lui le premier que zidane sera son successeur, donc un petit mot d'encouragement sans nommer zidane aurait été le bienvenue pour passer le relais après 14 ans de braquage des bleus , mais deschamps a beaucoup trop d'orgueil et d'ego pour ca. Il est de notoriété publique que deschamps jalouse zidane, même a l'époque ou ils étaient joueurs. Deschamps est une sale personne, jalouse et frustré, et cela a dirigé toute sa carriere de joueur et de coach, lui le joueur de devoir, le joueur des basses besognes n'a jamais accepté que les autres brillent plus que lui, paryiculierement zidane

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ben non pas obliger de vendre. le club n'a pas fait de folie ses dernieres années ils peuvent se le permettre

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il n'ont pas signer de gros joueur depuis un bout de temps dc ils ont les moyens c'est pas le barca

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