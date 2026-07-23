Terrier et Aguerd en approche, Rennes martyrise l’OM

Terrier et Aguerd en approche, Rennes martyrise l’OM

OM23 juil. , 15:00
parGuillaume Conte
4
Ajouter comme source préférée sur Google
Très ambitieux cet été, Rennes envisage de récupérer Nayef Aguerd de l'OM tout en faisant revenir Martin Terrier. De quoi mettre un double KO au club phocéen.
Le flux de joueurs entre Rennes et l’OM est incessant ces dernières années. Dans les deux sens entre Amine Gouiri, Ismaël Koné, Lilian Brassier, Steve Mandanda, Valentin Rongier ou encore Quentin Merlin. Ce n’est visiblement pas fini car le club breton, en position de force sur le plan financier, aimerait bien récupérer son ancien arrière central Nayef Aguerd. Ce dernier possède une clause le rendant abordable à 15 millions d’euros et l’OM ne sera pas en mesure de dire non en cas d’offre à cette hauteur. C’est son salaire, aux normes de la Premier League et maintenu par Pablo Longoria et Medhi Benatia, qui pourrait toutefois poser problème pour les finances rennaises.
Selon Mohamed Toubache-Ter, non seulement Rennes aimerait bien récupérer le Marocain malgré ses soucis physiques ces derniers mois, mais en plus le club breton se verrait bien faire un coup double de retours au Roazhon Park avec un prêt comprenant une option d’achat pour Martin Terrier. Le coup semble jouable pour le joueur formé à Lille mais qui avait brillé en Bretagne avant de partir au Bayer Leverkusen, où il a été souvent amoindri par les blessures également. Une option d’achat entre 10 et 13 ME semble envisageable selon l’insider, persuadé qu’il y a coup à jouer.
Pour mémoire, Martin Terrier faisait partie des joueurs que Bruno Genesio aurait aimé faire venir à l’OM, sans que ses dirigeants ne donnent suite à cette piste. S’il venait à Rennes dans le cadre d’un prêt peu onéreux, cela pourrait agacer en Provence. Même si encore une fois, Martin Terrier n’est plus vraiment celui qui marchait sur la Ligue 1 avec son sens du but entre 2021 et 2023, où il avait franchi le cap des 30 réalisations cumulées sur deux saisons.
Articles Recommandés
Edf Cest Ecrit Deschamps Va Hanter Zidane
Equipe de France

EdF : C'est écrit, Deschamps va hanter Zidane

La Provocation Argentine Ca Ne Marche Pas A Lom
OM

La provocation argentine, ça ne marche pas à l'OM

Officiel Garnacho Rejoint Aston Villa
Premier League

Officiel : Garnacho rejoint Aston Villa

Julian Alvarez Va Parler Le Barca Le Psg Et Arsenal En Alerte
Mercato

Julian Alvarez va parler, le Barça, le PSG et Arsenal en alerte

Fil Info

23 juil. , 17:00
EdF : C'est écrit, Deschamps va hanter Zidane
23 juil. , 16:30
La provocation argentine, ça ne marche pas à l'OM
23 juil. , 16:02
Officiel : Garnacho rejoint Aston Villa
23 juil. , 16:00
Julian Alvarez va parler, le Barça, le PSG et Arsenal en alerte
23 juil. , 15:30
La guerre au Moyen-Orient envoie Bentaleb vers l’OL
23 juil. , 14:40
EdF : Maignan la passoire, il regrette Lloris
23 juil. , 14:21
Officiel : Arsenal met 40 ME et faire signer Christos Tzolis
23 juil. , 14:00
Mbappé a tout tenté, Olise dit oui au Real Madrid
23 juil. , 13:40
L'OL et Rennes en larmes, une offre historique tombe

Derniers commentaires

Terrier et Aguerd en approche, Rennes martyrise l’OM

Il faut l'ignorer, c'est une perte de temps, de plus ça risque de l'instruire.

Edf : Une « faute majeure » a plombé Didier Deschamps aux Etats-Unis

Oui il a annoncé lui meme son départ il y a quelques mois parce qu'il savait déja que la fédé ne le prolongerait pas, qu'il n'aille pas raconter aujourd'hui que c'est un mauvais environement qui lui a enlever l'envie de prolonger...il n'avait tout simplement plus la main sur la fédé comme il a pu l'avoir pendant 10 ans avec le graet l'alcoolique. C'est pas a lui d'officialiser son successeur, mais tout le monde sait, et lui le premier que zidane sera son successeur, donc un petit mot d'encouragement sans nommer zidane aurait été le bienvenue pour passer le relais après 14 ans de braquage des bleus , mais deschamps a beaucoup trop d'orgueil et d'ego pour ca. Il est de notoriété publique que deschamps jalouse zidane, même a l'époque ou ils étaient joueurs. Deschamps est une sale personne, jalouse et frustré, et cela a dirigé toute sa carriere de joueur et de coach, lui le joueur de devoir, le joueur des basses besognes n'a jamais accepté que les autres brillent plus que lui, paryiculierement zidane

Mbappé a tout tenté, Olise dit oui au Real Madrid

ben non pas obliger de vendre. le club n'a pas fait de folie ses dernieres années ils peuvent se le permettre

Mbappé a tout tenté, Olise dit oui au Real Madrid

il n'ont pas signer de gros joueur depuis un bout de temps dc ils ont les moyens c'est pas le barca

OM : Marseille accepte de vendre Igor Paixao

De rien Dijayamateubdantonfion

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Olympique Marseille logo
O. Marseille
00000000
2Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
00000000
3Brest logo
Brest
00000000
4Lens logo
Lens
00000000
5Toulouse logo
Toulouse
00000000
6Nice logo
Nice
00000000
7Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
00000000
8Rennes logo
Rennes
00000000
9Strasbourg logo
Strasbourg
00000000
10LOSC Lille logo
LOSC Lille
00000000
11Angers SCO logo
Angers SCO
00000000
12Le Havre logo
Le Havre
00000000
13Auxerre logo
Auxerre
00000000
14Paris logo
Paris
00000000
15Monaco logo
Monaco
00000000
16Troyes logo
Troyes
00000000
17Le Mans logo
Le Mans
00000000
18Lorient logo
Lorient
00000000

Loading