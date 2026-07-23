Ferran Torres recale le Barça et fonce au PSG
Ferran Torres

Ferran Torres recale le Barça et fonce au PSG

PSG23 juil. , 8:20
parHadrien Rivayrand
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Le PSG cherche un attaquant pour compenser le récent départ de Gonçalo Ramos. Ferran Torres plaît beaucoup à Luis Enrique et à son staff.
Le Paris Saint-Germain est plus que jamais actif sur le marché des transferts. Le club de la capitale souhaite notamment renforcer son secteur offensif. Maghnes Akliouche et Yan Diomandé sont annoncés proches d’une arrivée au Parc des Princes.
Les doubles champions d’Europe en titre espèrent également boucler le recrutement d’un nouvel attaquant de qualité afin de pallier le départ de Gonçalo Ramos vers l’AC Milan. Si Luis Enrique apprécie fortement le profil d’Eli Junior Kroupi, Bournemouth réclame une somme jugée trop élevée par le PSG. Le club parisien a donc ouvert d’autres pistes, dont une menant directement à Ferran Torres.

Ferran Torres au PSG, ça sent très bon 

Selon les informations d’El Desmarque, l’attaquant espagnol n'est en effet plus du tout favorable à l’idée de prolonger son aventure au Barça, alors que son contrat court jusqu’en juin 2027. Sauf retournement de situation, le champion du monde va donc quitter la Catalogne cet été.
La proposition du Paris Saint-Germain ainsi que le discours de Luis Enrique ont également séduit le joueur, ce qui renforcerait son envie de rejoindre la France. Le média espagnol précise que le projet sportif et les conditions salariales proposées par le PSG seraient bien supérieurs à ce que le Barça peut actuellement offrir. Conscient qu’il ne disposerait pas forcément d’un statut de titulaire indiscutable à Paris, Ferran Torres est néanmoins prêt à se battre pour gagner sa place et démontrer ses qualités dans une équipe qui reste sur une période exceptionnelle.

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Le seul buteur de la finale de la Coupe du monde 2026 pourrait donc prochainement devenir un joueur du club de la capitale française si les négociations aboutissent. Reste désormais à trouver un accord sur le montant du transfert. Aux dernières nouvelles, le Barça réclamerait 50 millions d’euros, une somme que le PSG veut faire baisser.
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