La provocation argentine, ça ne marche pas à l'OM

Désiré par River Plate, Facundo Medina a peu de chances de revenir au pays cet été. Les moyens financiers des clubs argentins sont bien insuffisants pour faire trembler l'OM.

Officiellement recruté par l’OM en ce 1er juillet, Facundo Medina est un joueur sur lequel Bruno Genesio aimerait bien s’appuyer pour la saison prochaine. Mais l’entraîneur marseillais l’a bien compris avec Mason Greenwood, Pierre-Emerick Aubameyang ou Hamed Traoré, ses désirs ne sont pas pris en compte quand il s’agit de vendre des joueurs.

Le défenseur argentin, qui a manqué une partie de la saison en raison de soucis physiques, reste une valeur sure de la Ligue 1 , capable de jouer à gauche comme dans l’axe. Apparu très affuté à la Coupe du monde, même s’il a perdu sa place au fur et à mesure que la compétition avançait, l’ancien lensois vient d’être acheté pour 18 ME par l’OM. Cela n’empêche pas, selon la presse argentine, de voir River Plate faire le forcing pour le récupérer.

Le club de Buenos Aires rêve d’en faire l’un de ses tauliers en défense centrale avec Nicolas Otamendi. Mais cela sent le double KO pour « River ». Tout d’abord, le joueur estime qu’à 27 ans, il peut encore briller plusieurs saisons en Europe et ne se voit pas tout de suite rentrer en Argentine. Ensuite, l’OM sera intransigeant sur l’indemnité de transfert. Stéphane Richard vient bien malgré lui de payer 18 ME au RC Lens pour faire signer Médina et entend récupérer au minimum cette somme pour faire une opération blanche.

Impossible de voir une offre correcte tomber

Un montant impossible à mette pour River Plate, les clubs argentins, y compris celui appelé « Los Millonarios », ne dépensent pas ce genre de somme. Dans son histoire, la formation de Buenos Aires n’a passé le cap des 10 ME qu’à cinq reprises, le record étant la venue de Kevin Castano de Krasnodar pour 12,6 ME. Difficile d’imaginer qu’un défenseur central, même international argentin, qui sort d’une saison moyenne à Marseille, fasse exploser le record de transfert de plus de 50 % à River Plate.

Selon la presse argentine, la piste risque donc de rester en l’été, sauf si le joueur venait à faire le forcing pour quitter l’OM cet été. Ce qui n’est pour le moment pas le cas.