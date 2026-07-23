La provocation argentine, ça ne marche pas à l'OM

La provocation argentine, ça ne marche pas à l'OM

OM23 juil. , 16:30
parGuillaume Conte
0
Ajouter comme source préférée sur Google
Désiré par River Plate, Facundo Medina a peu de chances de revenir au pays cet été. Les moyens financiers des clubs argentins sont bien insuffisants pour faire trembler l'OM.
Officiellement recruté par l’OM en ce 1er juillet, Facundo Medina est un joueur sur lequel Bruno Genesio aimerait bien s’appuyer pour la saison prochaine. Mais l’entraîneur marseillais l’a bien compris avec Mason Greenwood, Pierre-Emerick Aubameyang ou Hamed Traoré, ses désirs ne sont pas pris en compte quand il s’agit de vendre des joueurs.
Le défenseur argentin, qui a manqué une partie de la saison en raison de soucis physiques, reste une valeur sure de la Ligue 1, capable de jouer à gauche comme dans l’axe. Apparu très affuté à la Coupe du monde, même s’il a perdu sa place au fur et à mesure que la compétition avançait, l’ancien lensois vient d’être acheté pour 18 ME par l’OM. Cela n’empêche pas, selon la presse argentine, de voir River Plate faire le forcing pour le récupérer.
Le club de Buenos Aires rêve d’en faire l’un de ses tauliers en défense centrale avec Nicolas Otamendi. Mais cela sent le double KO pour « River ». Tout d’abord, le joueur estime qu’à 27 ans, il peut encore briller plusieurs saisons en Europe et ne se voit pas tout de suite rentrer en Argentine. Ensuite, l’OM sera intransigeant sur l’indemnité de transfert. Stéphane Richard vient bien malgré lui de payer 18 ME au RC Lens pour faire signer Médina et entend récupérer au minimum cette somme pour faire une opération blanche.

Impossible de voir une offre correcte tomber

Un montant impossible à mette pour River Plate, les clubs argentins, y compris celui appelé « Los Millonarios », ne dépensent pas ce genre de somme. Dans son histoire, la formation de Buenos Aires n’a passé le cap des 10 ME qu’à cinq reprises, le record étant la venue de Kevin Castano de Krasnodar pour 12,6 ME. Difficile d’imaginer qu’un défenseur central, même international argentin, qui sort d’une saison moyenne à Marseille, fasse exploser le record de transfert de plus de 50 % à River Plate.
Selon la presse argentine, la piste risque donc de rester en l’été, sauf si le joueur venait à faire le forcing pour quitter l’OM cet été. Ce qui n’est pour le moment pas le cas.

Lire aussi

Terrier et Aguerd en approche, Rennes martyrise l’OMTerrier et Aguerd en approche, Rennes martyrise l’OM
OM : Florian Thauvin de retour, c'est validéOM : Florian Thauvin de retour, c'est validé
Articles Recommandés
Edf Cest Ecrit Deschamps Va Hanter Zidane
Equipe de France

EdF : C'est écrit, Deschamps va hanter Zidane

Officiel Garnacho Rejoint Aston Villa
Premier League

Officiel : Garnacho rejoint Aston Villa

Julian Alvarez Va Parler Le Barca Le Psg Et Arsenal En Alerte
Mercato

Julian Alvarez va parler, le Barça, le PSG et Arsenal en alerte

La Guerre Au Moyen Orient Envoie Bentaleb Vers Lol
OL

La guerre au Moyen-Orient envoie Bentaleb vers l’OL

Fil Info

23 juil. , 17:00
EdF : C'est écrit, Deschamps va hanter Zidane
23 juil. , 16:02
Officiel : Garnacho rejoint Aston Villa
23 juil. , 16:00
Julian Alvarez va parler, le Barça, le PSG et Arsenal en alerte
23 juil. , 15:30
La guerre au Moyen-Orient envoie Bentaleb vers l’OL
23 juil. , 15:00
Terrier et Aguerd en approche, Rennes martyrise l’OM
23 juil. , 14:40
EdF : Maignan la passoire, il regrette Lloris
23 juil. , 14:21
Officiel : Arsenal met 40 ME et faire signer Christos Tzolis
23 juil. , 14:00
Mbappé a tout tenté, Olise dit oui au Real Madrid
23 juil. , 13:40
L'OL et Rennes en larmes, une offre historique tombe

Derniers commentaires

Terrier et Aguerd en approche, Rennes martyrise l’OM

Il faut l'ignorer, c'est une perte de temps, de plus ça risque de l'instruire.

Edf : Une « faute majeure » a plombé Didier Deschamps aux Etats-Unis

Oui il a annoncé lui meme son départ il y a quelques mois parce qu'il savait déja que la fédé ne le prolongerait pas, qu'il n'aille pas raconter aujourd'hui que c'est un mauvais environement qui lui a enlever l'envie de prolonger...il n'avait tout simplement plus la main sur la fédé comme il a pu l'avoir pendant 10 ans avec le graet l'alcoolique. C'est pas a lui d'officialiser son successeur, mais tout le monde sait, et lui le premier que zidane sera son successeur, donc un petit mot d'encouragement sans nommer zidane aurait été le bienvenue pour passer le relais après 14 ans de braquage des bleus , mais deschamps a beaucoup trop d'orgueil et d'ego pour ca. Il est de notoriété publique que deschamps jalouse zidane, même a l'époque ou ils étaient joueurs. Deschamps est une sale personne, jalouse et frustré, et cela a dirigé toute sa carriere de joueur et de coach, lui le joueur de devoir, le joueur des basses besognes n'a jamais accepté que les autres brillent plus que lui, paryiculierement zidane

Mbappé a tout tenté, Olise dit oui au Real Madrid

ben non pas obliger de vendre. le club n'a pas fait de folie ses dernieres années ils peuvent se le permettre

Mbappé a tout tenté, Olise dit oui au Real Madrid

il n'ont pas signer de gros joueur depuis un bout de temps dc ils ont les moyens c'est pas le barca

OM : Marseille accepte de vendre Igor Paixao

De rien Dijayamateubdantonfion

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Olympique Marseille logo
O. Marseille
00000000
2Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
00000000
3Brest logo
Brest
00000000
4Lens logo
Lens
00000000
5Toulouse logo
Toulouse
00000000
6Nice logo
Nice
00000000
7Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
00000000
8Rennes logo
Rennes
00000000
9Strasbourg logo
Strasbourg
00000000
10LOSC Lille logo
LOSC Lille
00000000
11Angers SCO logo
Angers SCO
00000000
12Le Havre logo
Le Havre
00000000
13Auxerre logo
Auxerre
00000000
14Paris logo
Paris
00000000
15Monaco logo
Monaco
00000000
16Troyes logo
Troyes
00000000
17Le Mans logo
Le Mans
00000000
18Lorient logo
Lorient
00000000

Loading