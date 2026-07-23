Mbappé a tout tenté, Olise dit oui au Real Madrid

Michael Olise est chaud pour rejoindre le Real Madrid cet été et Kylian Mbappé n’y est pas pour rien. Le capitaine de l’équipe de France a convaincu l’ailier du Bayern de le rejoindre en Espagne pendant la Coupe du monde.

Très complémentaires sur le terrain pendant le Mondial 2026, Kylian Mbappé et Michael Olise vont-ils se retrouver en club ? Ce n’est pas impossible puisque le Real Madrid courtise avec insistance l’ailier du Bayern Munich . Valorisé à plus de 200 millions d’euros par le champion d’Allemagne en titre, Olise a donné son feu vert pour rejoindre la capitale espagnole. Un accord dont un certain Kylian Mbappé peut se féliciter. Et pour cause, Bild affirme que le capitaine de l’équipe de France a été très actif durant la Coupe du monde pour convaincre son coéquipier tricolore de le rejoindre au Real Madrid.

Le média allemand explique que Mbappé a informé Florentino Pérez qu’il avait réussi à convaincre Olise de singer au Real Madrid. Le capitaine des Bleus mettrait depuis une « pression énorme » au club merengue pour qu’il passe à l’offensive et recrute au plus vite Michael Olise. L’ancien attaquant du Paris Saint-Germain s’est montré très persuasif pour convaincre son coéquipier en sélection, en lui expliquant que leur duo pourrait faire des carnages en club. Kylian Mbappé a surtout affirmé à Michael Olise que le Real Madrid « avait besoin de lui ».

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La vie à Madrid, notamment le climat et les restaurants, a également été un sujet entre les deux hommes, permettant à l’attaquant du Real Madrid de convaincre encore davantage l’ex-milieu offensif de Crystal Palace. Grâce au travail colossal de sa star, le Real Madrid tient désormais l’accord de Michael Olise, mais le plus difficile est encore à faire, à savoir trouver un terrain d’entente avec le Bayern Munich pour un potentiel transfert. Officiellement, le club allemand n’est pas vendeur. En interne toutefois, la musique est différente. En cas de proposition à hauteur des 220 millions d’euros payés en 2017 par le PSG pour Neymar, il sera difficile -voire impossible- pour le Bayern de refuser. Tout est à présent entre les mains de Florentino Pérez.