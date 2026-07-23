L'OL et Rennes en larmes, une offre historique tombe

Intéressés par Kevin Danois, l’Olympique Lyonnais et le Stade Rennais pourraient être contraints de renoncer à la signature du milieu de terrain de l’AJ Auxerre, ciblé par Hull City, promu en Premier League.

Valeur sûre de la Ligue 1 depuis deux saisons, Kévin Danois s’est imposé au fil des derniers mois comme l’un des milieux de terrain les plus prometteurs de notre championnat. Formé à l’AJ Auxerre, l’international espoirs français de 22 ans est logiquement suivi par plusieurs clubs français, dont l’Olympique Lyonnais et le Stade Rennais tandis que Lille reste à l'affût. Très apprécié en France, Kévin Danois a aussi une belle cote en Angleterre. Mauvaise nouvelle pour les clubs de l’Hexagone intéressés, une écurie de Premier League va bouger dans les heures à venir sur le joueur sous contrat avec l’AJA.

« Kévin Danois est toujours l’une des priorités de Hull City. Après le rejet d’une première offre de 15 M€, le promu en Premier League prépare une nouvelle offensive et pourrait signer le plus gros transfert de son histoire pour convaincre l’AJ Auxerre. Le joueur est heureux au club. Mais les salaires en PL peuvent vite faire tourner les têtes » a publié sur X notre confrère. Selon les informations du journaliste Sébastien Vidal, Hull City, promu en Premier League pour la saison 2026-2027, pourrait battre son record de transfert (15 millions d’euros) pour s’offrir Kévin Danois au nez et à la barbe de l’OL et de Rennes a publié sur X notre confrère.

Kévin Danois inaccessible pour l'OL ?

Une très mauvaise nouvelle pour Lyon et pour Rennes, qui n’ont peut-être pas envie de se confronter à la concurrence anglaise, ce qui fera logiquement flamber les prix dans des sphères qui pourraient rapidement atteindre 30 millions d’euros. Ce tarif a justement été évoqué en interne du côté de l’AJA, où l’on espère récupérer bien plus que 15 millions d’euros en cas de départ de Kévin Danois cet été. Il ne reste plus qu’à voir si l’OL, Rennes ou un autre club de Ligue 1 tentera de rivaliser avec Hull City, ou si le milieu de terrain d’1m83 prendra comme pressenti la direction de l’Angleterre.