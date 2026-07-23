EdF : C'est écrit, Deschamps va hanter Zidane

EdF : C'est écrit, Deschamps va hanter Zidane

Equipe de France23 juil. , 17:00
parGuillaume Conte
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Le choix de mettre Zinedine Zidane au poste de sélectionneur fait l'unanimité en France. Mais attention au retour de bâton si les résultats ne sont pas rapidement au rendez-vous. 
C’est mardi prochain que la Fédération Française de Football va annoncer le nom du futur sélectionneur de l'équipe de France. Pour les amateurs de suspense, il faudra repasser, ce sera Zinedine Zidane qui occupera ces fonctions pour les quatre prochaines années. Au minimum. 
L’aura de Zizou est mondiale et lui permet d’être plébiscité partout en France, c’est un véritable Dieu vivant du football qui va diriger les Bleus désormais. Pour l’ancien international français Sébastien Frey, formé à l’AS Cannes comme lui, l’accueil sera triomphal pour le Ballon d’Or 1998. « Mais voilà qu’arrive celui que j’appelle le ‘Dieu du football français’ – notre Zizou national. Zidane bénéficie d’un crédit illimité tant il dégage une aura et un charisme hors du commun ; c’est un géant du football, pas seulement en France mais dans le monde entier. Je lui ai souhaité bonne chance ; je connais aussi très bien son staff technique. L’arrivée de Zidane tourne la page et suscite un immense engouement. Je suis convaincu qu’il va réussir brillamment. Quand Zidane parle de technique et de tactique dans le football moderne, tout le monde doit s’incliner et écouter. Il saura transmettre les concepts clés à une génération de joueurs incroyablement forte », a livré Sébastien Frey dans un entretien à Flash Score. 
Mais après cette période de grâce, Zidane sera tout de même mis à l’épreuve des résultats, où Didier Deschamps a si bien réussi en 14 ans de présence. Et faire mieux que « DD » ne sera pas une mince affaire, car l’ombrera du double champion du monde comme joueur et sélectionneur sera omniprésente. « Attention, ce sera un immense défi pour lui : dès que l’Euro arrivera, la comparaison avec le bilan de Deschamps débutera immédiatement. Mais Zidane possède un charisme tranquille et une gestion humaine exceptionnelle. D’après ce que j’entends, les joueurs sont ravis à l’idée d’être dirigés par un tel personnage, et toute la France est en ébullition » a souligné l’ancien gardien de but, persuadé que les débuts seront idylliques pour Zidane et les Bleus. 
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Il faut l'ignorer, c'est une perte de temps, de plus ça risque de l'instruire.

Edf : Une « faute majeure » a plombé Didier Deschamps aux Etats-Unis

Oui il a annoncé lui meme son départ il y a quelques mois parce qu'il savait déja que la fédé ne le prolongerait pas, qu'il n'aille pas raconter aujourd'hui que c'est un mauvais environement qui lui a enlever l'envie de prolonger...il n'avait tout simplement plus la main sur la fédé comme il a pu l'avoir pendant 10 ans avec le graet l'alcoolique. C'est pas a lui d'officialiser son successeur, mais tout le monde sait, et lui le premier que zidane sera son successeur, donc un petit mot d'encouragement sans nommer zidane aurait été le bienvenue pour passer le relais après 14 ans de braquage des bleus , mais deschamps a beaucoup trop d'orgueil et d'ego pour ca. Il est de notoriété publique que deschamps jalouse zidane, même a l'époque ou ils étaient joueurs. Deschamps est une sale personne, jalouse et frustré, et cela a dirigé toute sa carriere de joueur et de coach, lui le joueur de devoir, le joueur des basses besognes n'a jamais accepté que les autres brillent plus que lui, paryiculierement zidane

Mbappé a tout tenté, Olise dit oui au Real Madrid

ben non pas obliger de vendre. le club n'a pas fait de folie ses dernieres années ils peuvent se le permettre

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il n'ont pas signer de gros joueur depuis un bout de temps dc ils ont les moyens c'est pas le barca

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