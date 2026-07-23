EdF : C'est écrit, Deschamps va hanter Zidane

Le choix de mettre Zinedine Zidane au poste de sélectionneur fait l'unanimité en France. Mais attention au retour de bâton si les résultats ne sont pas rapidement au rendez-vous.

C’est mardi prochain que la Fédération Française de Football va annoncer le nom du futur sélectionneur de l'équipe de France . Pour les amateurs de suspense, il faudra repasser, ce sera Zinedine Zidane qui occupera ces fonctions pour les quatre prochaines années. Au minimum.

L’aura de Zizou est mondiale et lui permet d’être plébiscité partout en France, c’est un véritable Dieu vivant du football qui va diriger les Bleus désormais. Pour l’ancien international français Sébastien Frey, formé à l’AS Cannes comme lui, l’accueil sera triomphal pour le Ballon d’Or 1998. « Mais voilà qu’arrive celui que j’appelle le ‘Dieu du football français’ – notre Zizou national. Zidane bénéficie d’un crédit illimité tant il dégage une aura et un charisme hors du commun ; c’est un géant du football, pas seulement en France mais dans le monde entier. Je lui ai souhaité bonne chance ; je connais aussi très bien son staff technique. L’arrivée de Zidane tourne la page et suscite un immense engouement. Je suis convaincu qu’il va réussir brillamment. Quand Zidane parle de technique et de tactique dans le football moderne, tout le monde doit s’incliner et écouter. Il saura transmettre les concepts clés à une génération de joueurs incroyablement forte », a livré Sébastien Frey dans un entretien à Flash Score.

Mais après cette période de grâce, Zidane sera tout de même mis à l’épreuve des résultats, où Didier Deschamps a si bien réussi en 14 ans de présence. Et faire mieux que « DD » ne sera pas une mince affaire, car l’ombrera du double champion du monde comme joueur et sélectionneur sera omniprésente. « Attention, ce sera un immense défi pour lui : dès que l’Euro arrivera, la comparaison avec le bilan de Deschamps débutera immédiatement. Mais Zidane possède un charisme tranquille et une gestion humaine exceptionnelle. D’après ce que j’entends, les joueurs sont ravis à l’idée d’être dirigés par un tel personnage, et toute la France est en ébullition » a souligné l’ancien gardien de but, persuadé que les débuts seront idylliques pour Zidane et les Bleus.