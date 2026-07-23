EdF : Maignan la passoire, il regrette Lloris

Avec 10 buts encaissés, Mike Maignan n’a pas marqué les esprits lors du Mondial 2026. Le gardien de l’équipe de France est même pointé du doigt.

En souffrance sur la fin de son parcours, l’équipe de France avait besoin d’un miracle. Le sauveur aurait pu s’appeler Kylian Mbappé, Michael Olise ou encore Ousmane Dembélé mais les trois stars n’ont pas répondu aux attentes. Pas plus que Mike Maignan dans la cage. Le gardien des Bleus n’a pas été suffisamment décisif au goût de Walid Acherchour, déçu au moment de comparer les performances du Milanais à celles de son prédécesseur Hugo Lloris.

« Mike Maignan est trop dans le confort, a estimé le chroniqueur de RMC. On t'aime beaucoup, on t'a toujours mis en avant, on a dit qu'on était tranquille pendant 10 ans pour la succession de Lloris. Mais je trouve sa trajectoire en équipe de France surcotée. Je n'ai pas aimé sa compétition. Autant à l'Euro 2024 il avait fait une compétition sérieuse, mais là globalement, il y a ce qu'il fait contre la Croatie avec la séance de tirs au but, mais il n'y a pas que les séances de tirs au but. »

« J'ai l'impression d'avoir une différence entre Lloris et Maignan, a comparé l’observateur. Lloris était très fort sur sa ligne, il avait de grosses images avec l'équipe de France mais il nous crevait à chaque fois dans les séances de tirs au but, et Maignan c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'aux séances de tirs au but, il est toujours là. Mais je ne vois pas une immense plus-value sur le terrain, je ne vois pas le gardien félin, athlétique qu'on a connu, l'un des meilleurs gardiens du monde. »

« Sur la compétition, c'est limite un tir cadré, un but. Quand tu vois le but de Mbaye contre le Sénégal, les six buts de l'Angleterre dont le premier de Declan Rice… Il y avait un moment où Chevalier était proche de Maignan, il y avait un débat, sauf que Chevalier a explosé en plein vol. Risser n'est pas assez fort. Vu qu'il n'y a rien derrière, j'ai l'impression que Maignan est dans un confort. Il va falloir montrer autre chose, qu'il tienne son rang, qu'il soit une vraie plus-value quand on souffre », a réclamé Walid Acherchour, sans envisager une redistribution des cartes avec le prochain sélectionneur Zinédine Zidane.