Officiel : Arsenal met 40 ME et faire signer Christos Tzolis

Edf : Une « faute majeure » a plombé Didier Deschamps aux Etats-Unis

Oui il a annoncé lui meme son départ il y a quelques mois parce qu'il savait déja que la fédé ne le prolongerait pas, qu'il n'aille pas raconter aujourd'hui que c'est un mauvais environement qui lui a enlever l'envie de prolonger...il n'avait tout simplement plus la main sur la fédé comme il a pu l'avoir pendant 10 ans avec le graet l'alcoolique. C'est pas a lui d'officialiser son successeur, mais tout le monde sait, et lui le premier que zidane sera son successeur, donc un petit mot d'encouragement sans nommer zidane aurait été le bienvenue pour passer le relais après 14 ans de braquage des bleus , mais deschamps a beaucoup trop d'orgueil et d'ego pour ca. Il est de notoriété publique que deschamps jalouse zidane, même a l'époque ou ils étaient joueurs. Deschamps est une sale personne, jalouse et frustré, et cela a dirigé toute sa carriere de joueur et de coach, lui le joueur de devoir, le joueur des basses besognes n'a jamais accepté que les autres brillent plus que lui, paryiculierement zidane