« J’ai dit à Florentino Perez de recruter Michael Olise » : Makélélé se lance

Après une saison énorme avec le Bayern Munich, Michael Olise réussit un Mondial impeccable avec l'équipe de France. Pour Claude Makélélé, il est évident que le joueur des Bleus et du Bayern doit être la priorité des priorités pour le Real Madrid.

Passé par le Real Madrid, mais aussi par le Paris Saint-Germain, où il a terminé sa carrière de joueur en 2011, Claude Makélélé ne rêve que d'une chose. C'est de voir l'association entre Kylian Mbappé et Michael Olise continuer à fonctionner, mais cette fois sous le maillot des Merengue. Tout le monde l'a vu, la star française du Bayern Munich a trouvé ses marques avec l'ancien joueur du PSG, et il est évident que le club susceptible de s'offrir les deux joueurs aura un énorme atout dans la course à la Ligue des champions. Pour le finaliste du Mondial 2006, le Real Madrid a les atouts sportifs et financiers pour avoir Mbappé et Olise sous contrat et il en a même directement parlé avec Florentino Perez, le grand patron de Madrid.

Madrid doit foncer sur Olise

Michael Olise au Real Madrid ? Je serais tout à fait pour. J’ai eu l’occasion de m’entretenir avec le président Florentino, et je lui ai dit que s’il y a de l’argent à dépenser pour un seul joueur, c’est bien lui. Olise me redonne le plaisir de regarder le football, le goût de ce que nous étions quand nous étions enfants : du talent, de la liberté, de la qualité, de l’efficacité. Quand il n’est pas sur le terrain, on ressent son absence. Quand il y est, on sent qu’à tout moment, comme Messi, il peut faire quelque chose que personne n’avait vu venir », explique l'ancien footballeur, désormais âgé de 53 ans et qui se régale du spectacle offert par l'équipe de France. Dans un entretien accordé au site anglais ComeOn , Claude Makélélé raconte comment il a vanté les mérites de Michael Olise au président du Real Madrid lors d'une récente rencontre. «», explique l'ancien footballeur, désormais âgé de 53 ans et qui se régale du spectacle offert par l'équipe de France.

Olise et Zidane, pas de comparaison possible

Cependant, Claude Makélélé refuse de se lancer dans une comparaison possible entre Michael Olise et Zinedine Zidane. « Je ne fais pas de comparaisons. C'est ma philosophie : on ne compare jamais les plus grands. On ne peut pas comparer Pelé aux générations qui l'ont suivi, et avec Maradona, les comparaisons ne s'arrêtent jamais. Zidane a marqué le football mondial de son empreinte et celle-ci restera à jamais, quelles que soient les générations à venir. Laissons chacun de ces jeunes construire sa carrière à sa manière et graver son nom dans l’histoire du football. C’est l’objectif de tout joueur, et celui qui en a les capacités ne doit jamais hésiter », prévient celui qui compte 71 sélections avec l'équipe de France.