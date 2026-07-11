OM : Genesio a déjà flashé sur 4 minots

50 millions l'année de contrat pour un joueur pas titulaire...sont bon a Barcelone...😂
Ils auraient pu le faire le 4 juillet
Il n'y a pas à chercher... ce sont ceux qui n'osent pas qui ne se plantent jamais. L'avis des autres... je m'en bat les c....... ! ^^
Mon pronostic : Angleterre 2 - 4 Norvège (Pour les anglais : 1 but de Kane et 1 but de Bellingham ; pour les Norvégiens : 2 but de Haaland, 1 but de Sorloth et 1 but de Odegaard). Durant le match... il pourrait y avoir 1 carton rouge pour un anglais.
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‼️🔵⚪️ INFO LMO : D’après les premiers retours Tadjidine Mmadi, Keyliane Abdallah, Nouhoum Kamissoko et Alexi Koum sont les jeunes qui se détachent depuis la reprise de l'entraînement. Les jeunes semblent impliqués et concernés sous les ordres de Bruno Genesio. #TeamOM