OM : Genesio a déjà flashé sur 4 minots

OM : Genesio a déjà flashé sur 4 minots

OM11 juil. , 22:00
parEric Bethsy
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Quelques jours après la reprise de l’entraînement, des jeunes de l’Olympique de Marseille se sont déjà distingués. Quatre d’entre eux ont tapé dans l’œil du nouvel entraîneur Bruno Genesio, prêts à les observer plus attentivement d’ici le début de la saison prochaine.
Bruno Genesio sait à quoi s’attendre. Au moment d’accepter le défi proposé par l’Olympique de Marseille, le successeur d’Habib Beye connaissait la situation du club phocéen. La direction sportive menée par Grégory Lorenzi a pour obligation de conclure des ventes avant de lancer le recrutement dans un deuxième temps. Autrement dit, le nouvel entraîneur marseillais travaille actuellement avec un groupe susceptible d’être chamboulé dans les semaines à venir.

Genesio attentif aux jeunes

De nombreux éléments sont cités parmi les potentiels partants et les recrues souhaitées ne devraient pas débarquer avant un moment. Alors en attendant d’y voir plus clair, Bruno Genesio prend le temps d’observer les jeunes issus du centre de formation. Quatre d’entre eux ont effectivement tapé dans l’œil du technicien, révèle le compte La Minute OM. Il s’agit du latéral gauche Alexi Koum (20 ans), prêté à Valenciennes (National) la saison dernière, des ailiers Keyliane Abdallah (20 ans) et Tadjidine Mmadi (19 ans), déjà apparu à plusieurs reprises avec l’équipe première, ainsi que Nouhoum Kamissoko (21 ans).
De son côté, le milieu de terrain malien qui a participé à trois rencontres de Ligue 1 la saison dernière a déjà des sollicitations sur le marché des transferts. Mais l’Olympique de Marseille s’oppose à son départ avec fermeté. Difficile de dire s’ils feront tous partie des rotations de Bruno Genesio une fois que le groupe sera complété. Mais pour le moment, ce sont « les jeunes qui se détachent depuis la reprise de l’entraînement ». Nul doute que le technicien continuera de les suivre attentivement durant la présaison.
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