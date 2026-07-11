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Ita : Maldini et Leonardo à la tête de la DTN

Serie A11 juil. , 21:10
parClaude Dautel
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L'Italie s'était donné quelques mois après son élimination pour le Mondial 2026 pour prendre des décisions concernant la refonte de sa direction. Si on ne connaît pas encore le nouveau sélectionneur, on sait désormais que Paolo Maldini sera le directeur technique italien, avec à ses côtés Leonardo comme adjoint.
« Le président de la FIGC, Giovanni Malagò, a le plaisir d'annoncer que Paolo Maldini a accepté le poste de directeur technique de la Fédération. Il exercera cette fonction aux côtés de Leonardo, qui sera conseiller. Giovanni Malagò nommera également Paolo Maldini président du Club Italia », a indiqué ce samedi soir la fédération italienne de football.
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