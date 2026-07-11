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Ferran Torres au PSG, le Barça jure d'être féroce

PSG11 juil. , 19:30
parEric Bethsy
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Proche d’un accord avec le Paris Saint-Germain, Ferran Torres ne sera pas retenu par le FC Barcelone. Le club catalan a tout de même fixé un prix élevé pour racheter la dernière année de contrat de l'attaquant.
Déjà évoquée il y a quelques semaines, la piste Ferran Torres se confirme pour le Paris Saint-Germain. Le double champion d’Europe s’est penché sur l’attaquant du FC Barcelone à la demande de son entraîneur Luis Enrique. Après le départ de Gonçalo Ramos à l’AC Milan, le coach parisien souhaite l’arrivée d’un avant-centre plus polyvalent. Le profil correspond à celui de l’international espagnol capable d’évoluer en pointe ou d’animer les deux couloirs. Ses qualités plaisent aux décideurs franciliens, tout comme sa situation compliquée en Catalogne.
Le Blaugrana de 26 ans vient d’entrer dans la dernière année de son contrat et les discussions pour une prolongation n’avancent pas. C’est peut-être lié à l’intérêt du Paris Saint-Germain, ou à la signature imminente de Karim Adeyemi. Quoi qu’il en soit, le Barça ne retient pas Ferran Torres et se verrait bien profiter de cette opportunité pour améliorer ses finances. On parlait de relations apaisées entre les dirigeants des deux équipes lorsque le jeune Dro Fernandez avait quitté Barcelone pour la capitale française l’hiver dernier. Mais il est clair que le Barça ne fera aucun cadeau aux Parisiens.

Le Barça veut 50 M€

D’après le quotidien local Sport, le club dirigé par Joan Laporta refuse de transférer Ferran Torres à moins de 50 millions d’euros ! Pour un joueur à un an de la fin de son bail, le prix paraît assez élevé. Mais nos confrères rappellent que l’ancien joueur du FC Valence reste le dernier avant-centre de l’effectif depuis le départ libre de Robert Lewandowski. On peut aussi se dire que le Barça souhaite récolter le plus d’argent possible pour financer le transfert attendu de Julian Alvarez en provenance de l’Atlético Madrid.
F. Torres García

F. Torres García

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Ferran Torres au PSG, le Barça jure d'être féroce

Gars pour en rêvenir à Ferran car tu te débats dans tous les sens... https://x.com/i/status/2075706716914643356 Quand la quasi totalité des supps du Barca se réjouissent et supplient le PSG de les débarrasser de ce joueur, y'a sûrement des raisons... Bref encore une fois... Regarde les matchs le tix ! Ce mec est une merguez POINT FINAL !

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La marche parait trop haute pour lui il devrait consolider ces acquis encore 2 ou 3 années de plus dans un club non européen comme Marseille

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Di Maria ne voulait pas aller à MU ? Elle est bonne celle-là. C'est sa relation avec Van Gaal qui avait tout gâché. C'est lui qui l'avait dit dans une interview.

Ferran Torres au PSG, le Barça jure d'être féroce

Et je t'ai répondu nottament sur Di Maria

Ferran Torres au PSG, le Barça jure d'être féroce

Je ne regarde pas QUE les stats comme tu dis. Je regarde aussi beaucoup de matchs. J'ai édité ma réponse précédente pendant que tu répondais.

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