EdF : Où est passé Kanté ? L’Espagne s’inquiète

Cantonné au banc des remplaçants, N’Golo Kanté attend toujours sa première apparition dans cette Coupe du monde 2026. En Espagne, futur adversaire de l’équipe de France en demi-finales mardi, la presse s’interroge sur le choix du sélectionneur Didier Deschamps.

Alors que l’équipe de France se prépare à disputer la demi-finale contre l’Espagne mardi, deux joueurs de champ n’ont toujours pas foulé les pelouses du Mondial 2026 . Il s’agit du défenseur central Lucas Hernandez et du discret N’Golo Kanté. Longtemps considéré comme un cadre intouchable, le milieu de Fenerbahçe a totalement changé de statut. L’ancien joueur de Chelsea peut même s’estimer heureux de figurer dans le groupe, lui qui avait disparu des plans de Didier Deschamps après son départ en Arabie Saoudite.

Peu sont ceux qui s’attendaient à le voir réapparaître chez les Bleus et à prendre la place d’Eduardo Camavinga dans la liste pour la Coupe du monde. Il n’empêche que la presse espagnole s’interroge sur l’absence de temps de jeu accordé à N’Golo Kanté. Le quotidien AS ne comprend pas comment l’infatigable récupérateur a pu passer du statut de solide titulaire à celui de remplaçant coincé au fond du banc. L’explication n’est pourtant pas si compliquée.

Depuis le début de la compétition, le vice-capitaine Aurélien Tchouaméni et Adrien Rabiot donnent entière satisfaction devant la défense. Et derrière eux dans la hiérarchie, Manu Koné fait au moins aussi bien et donne sûrement des maux de tête à Didier Deschamps. Leurs performances compliquent la tâche de N’Golo Kanté, tout comme les débuts réussis de Warren Zaïre-Emery lors de son entrée face au Maroc (2-0) en quarts jeudi. « Warren a fait une très, très bonne entrée, donc c'est super », s’est réjoui le sélectionneur des Bleus, conscient que son milieu toujours souriant ne se plaindra jamais de sa situation. Ce qui explique en partie sa présence dans le groupe.