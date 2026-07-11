EdF : Où est passé Kanté ? L’Espagne s’inquiète

Gars pour en rêvenir à Ferran car tu te débats dans tous les sens... https://x.com/i/status/2075706716914643356 Quand la quasi totalité des supps du Barca se réjouissent et supplient le PSG de les débarrasser de ce joueur, y'a sûrement des raisons... Bref encore une fois... Regarde les matchs le tix ! Ce mec est une merguez POINT FINAL !
La marche parait trop haute pour lui il devrait consolider ces acquis encore 2 ou 3 années de plus dans un club non européen comme Marseille
Di Maria ne voulait pas aller à MU ? Elle est bonne celle-là. C'est sa relation avec Van Gaal qui avait tout gâché. C'est lui qui l'avait dit dans une interview.
Et je t'ai répondu nottament sur Di Maria
Je ne regarde pas QUE les stats comme tu dis. Je regarde aussi beaucoup de matchs. J'ai édité ma réponse précédente pendant que tu répondais.
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N’Golo Kanté hasn’t played a single minute at the 2026 FIFA World Cup 😢 He’s still smiling through it all, though 😁❤️