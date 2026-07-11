L’OM enrage après le sale coup de Manchester United

Non retenu par l’Olympique de Marseille, Pierre-Emile Hojbjerg disposait d’une piste concrète avec l’Atalanta Bergame. Mais la Dea va récupérer son milieu Ederson après l’annulation de son transfert à Manchester United et les Italiens risquent de tout arrêter avec le Marseillais.

Mason Greenwood n’est pas la seule valeur marchande dont l’Olympique de Marseille veut tirer profit. Sous la pression de la DNCG et de l’UEFA, le club phocéen peut aussi envisager de belles recettes pour d’autres joueurs comme Amine Gouiri, Leonardo Balerdi, Timothy Weah ou encore Pierre-Emile Hojbjerg. Le milieu de terrain possède une cote intéressante en Italie où la Juventus Turin et surtout l’Atalanta Bergame s’intéressent à son profil.

D’après les récentes informations révélées par RMC, l’international danois a déjà fait l’objet d’une offre de la Dea. On ignore son montant mais la proposition n’a manifestement pas convaincu l’Olympique de Marseille qui attend près de 10 millions d’euros pour ses deux années de contrat. La direction olympienne pouvait espérer une nouvelle tentative de l’Atalanta. Mais le rebondissement concernant Ederson risque de changer la donne. Il y a quelques jours, Manchester United avait trouvé un accord avec le club de Bergame pour le transfert du Brésilien. On parlait d’une opération à 44 millions d’euros. Sauf que les Red Devils ont fait marche arrière après la visite médicale du Brésilien.

Un rebondissement incompréhensible pour l’Atalanta qui ne voit aucun problème physique chez son milieu défensif. Quoi qu’il en soit, les Italiens acceptent volontiers de récupérer leur cadre et souhaitent même prolonger son contrat qui expire en 2027. Dans ce cas, on peut imaginer que la Dea n’a plus besoin de recruter Pierre-Emile Hojbjerg au même poste. C’est évidemment une mauvaise nouvelle pour l’Olympique de Marseille qui doit attendre qu’un nouveau courtisan se manifeste, sachant que son capitaine souhaite rejoindre une équipe de haut de tableau en Serie A.