OM : Greenwood présenté sous 24h, pression maxium pour son transfert

Annoncé comme proche de l'Atlético de Madrid, mais aussi de Fenerbahçe, Mason Greenwood est au coeur d'une bataille entre les deux clubs intéressés par l'attaquant anglais de l'Olympique de Marseille.

Tandis que l'AS Rome semble avoir définitivement jeté l'éponge dans le dossier Mason Greenwood, c'est le club stambouliote qui, ce samedi, colle une énorme pression sur le joueur formé à Manchester United. En effet, le tabloïd turc Fotomac relaie les informations du journaliste de l'agence Mediaset, Orazio Accomando, lequel annonce que les dirigeants de Fenerbahçe attendent l'accord de Mason Greenwood dans les prochaines heures.

L'idée de ces derniers serait de faire venir à Istanbul et de présenter l'attaquant anglais de l'Olympique de Marseille dès ce dimanche ou au plus tard lundi. Pour y parvenir, le club turc aurait poussé une nouvelle offre à l'OM avec 42 millions d'euros plus 3 millions d'euros de bonus. Et les responsables du Fenerbahçe pensent que cette fois le dossier peut s'accélérer alors que depuis plus joueurs, les choses étaient à l'arrêt malgré plusieurs échanges.

Pour l'instant, c'est le silence radio total du côté de l'Atlético de Madrid, même si Julien Laurens, le journaliste français d'ESPN, a confirmé que Mason Greenwood avait déjà donné son accord aux deux clubs, et même négocié les termes de son futur contrat. Le joueur arrivé il y a deux ans à l'Olympique de Marseille laisse désormais les dirigeants phocéens négocier au mieux de leurs intérêts, même si ces derniers sont forcément coincés par la fameuse clause de 40% signée avec les Red Devils lors du transfert de Greenwood. Mais si en Espagne on reste calme, du côté de la Turquie la tension commence à sérieusement monter. Les dirigeants de Fenerbahçe vivraient en effet très mal de voir le joueur anglais finalement rejoindre les Colchoneros, et si la Roma a rapidement tourné le dos à ce dossier, ce ne sera pas le cas pour le club stambouliote.