OM : Greenwood présenté sous 24h, pression maxium pour son transfert

OM : Greenwood présenté sous 24h, pression maxium pour son transfert

OM11 juil. , 20:00
parClaude Dautel
0
Ajouter comme source préférée sur Google
Annoncé comme proche de l'Atlético de Madrid, mais aussi de Fenerbahçe, Mason Greenwood est au coeur d'une bataille entre les deux clubs intéressés par l'attaquant anglais de l'Olympique de Marseille.
Tandis que l'AS Rome semble avoir définitivement jeté l'éponge dans le dossier Mason Greenwood, c'est le club stambouliote qui, ce samedi, colle une énorme pression sur le joueur formé à Manchester United. En effet, le tabloïd turc Fotomac relaie les informations du journaliste de l'agence Mediaset, Orazio Accomando, lequel annonce que les dirigeants de Fenerbahçe attendent l'accord de Mason Greenwood dans les prochaines heures.
L'idée de ces derniers serait de faire venir à Istanbul et de présenter l'attaquant anglais de l'Olympique de Marseille dès ce dimanche ou au plus tard lundi. Pour y parvenir, le club turc aurait poussé une nouvelle offre à l'OM avec 42 millions d'euros plus 3 millions d'euros de bonus. Et les responsables du Fenerbahçe pensent que cette fois le dossier peut s'accélérer alors que depuis plus joueurs, les choses étaient à l'arrêt malgré plusieurs échanges.
Pour l'instant, c'est le silence radio total du côté de l'Atlético de Madrid, même si Julien Laurens, le journaliste français d'ESPN, a confirmé que Mason Greenwood avait déjà donné son accord aux deux clubs, et même négocié les termes de son futur contrat. Le joueur arrivé il y a deux ans à l'Olympique de Marseille laisse désormais les dirigeants phocéens négocier au mieux de leurs intérêts, même si ces derniers sont forcément coincés par la fameuse clause de 40% signée avec les Red Devils lors du transfert de Greenwood. Mais si en Espagne on reste calme, du côté de la Turquie la tension commence à sérieusement monter. Les dirigeants de Fenerbahçe vivraient en effet très mal de voir le joueur anglais finalement rejoindre les Colchoneros, et si la Roma a rapidement tourné le dos à ce dossier, ce ne sera pas le cas pour le club stambouliote.

Lire aussi

L'OM fonce vers une révélation du Mondial à 12MEL'OM fonce vers une révélation du Mondial à 12ME
Moumbagna nouveau 9 de l’OM, Genesio y croitMoumbagna nouveau 9 de l’OM, Genesio y croit
Articles Recommandés
Jonathan Varane
ASSE

Varane fait rêver, l’ASSE enchaîne les refus

Torres Barca
PSG

Ferran Torres au PSG, le Barça jure d'être féroce

Edf Ou Est Passe Kante Lespagne Sinquiete
Equipe de France

EdF : Où est passé Kanté ? L’Espagne s’inquiète

Lom Enrage Apres Le Sale Coup De Manchester United
OM

L’OM enrage après le sale coup de Manchester United

Fil Info

11 juil. , 20:30
Varane fait rêver, l’ASSE enchaîne les refus
11 juil. , 19:30
Ferran Torres au PSG, le Barça jure d'être féroce
11 juil. , 19:00
EdF : Où est passé Kanté ? L’Espagne s’inquiète
11 juil. , 18:30
L’OM enrage après le sale coup de Manchester United
11 juil. , 18:00
Jürgen Klopp et l'Allemagne, un accord officialisé
11 juil. , 17:31
ASSE : Un international hongrois arrive à Saint-Etienne
11 juil. , 17:00
Algérie : Un journaliste de Beinsports rattrapé par la polémique Petkovic
11 juil. , 16:30
OM : Benatia rôde dans l'ombre, Lorenzi perd le contrôle
11 juil. , 16:00
OL : Un supermarché tend un piège aux supporters

Derniers commentaires

Ferran Torres au PSG, le Barça jure d'être féroce

Gars pour en rêvenir à Ferran car tu te débats dans tous les sens... https://x.com/i/status/2075706716914643356 Quand la quasi totalité des supps du Barca se réjouissent et supplient le PSG de les débarrasser de ce joueur, y'a sûrement des raisons... Bref encore une fois... Regarde les matchs le tix ! Ce mec est une merguez POINT FINAL !

OM : Greenwood présenté sous 24h, pression maxium pour son transfert

La marche parait trop haute pour lui il devrait consolider ces acquis encore 2 ou 3 années de plus dans un club non européen comme Marseille

Ferran Torres au PSG, le Barça jure d'être féroce

Di Maria ne voulait pas aller à MU ? Elle est bonne celle-là. C'est sa relation avec Van Gaal qui avait tout gâché. C'est lui qui l'avait dit dans une interview.

Ferran Torres au PSG, le Barça jure d'être féroce

Et je t'ai répondu nottament sur Di Maria

Ferran Torres au PSG, le Barça jure d'être féroce

Je ne regarde pas QUE les stats comme tu dis. Je regarde aussi beaucoup de matchs. J'ai édité ma réponse précédente pendant que tu répondais.

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Olympique Marseille logo
O. Marseille
00000000
2Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
00000000
3Brest logo
Brest
00000000
4Lens logo
Lens
00000000
5Toulouse logo
Toulouse
00000000
6Nice logo
Nice
00000000
7Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
00000000
8Rennes logo
Rennes
00000000
9Strasbourg logo
Strasbourg
00000000
10LOSC Lille logo
LOSC Lille
00000000
11Angers SCO logo
Angers SCO
00000000
12Le Havre logo
Le Havre
00000000
13Auxerre logo
Auxerre
00000000
14Paris logo
Paris
00000000
15Monaco logo
Monaco
00000000
16Troyes logo
Troyes
00000000
17Le Mans logo
Le Mans
00000000
18Lorient logo
Lorient
00000000

Loading