Jonathan Varane

Varane fait rêver, l’ASSE enchaîne les refus

ASSE11 juil. , 20:30
parEric Bethsy
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Efficace dans son recrutement, l’AS Saint-Etienne a moins de réussite sur la piste Jonathan Varane. Les dirigeants stéphanois sont revenus à la charge pour le milieu défensif. Mais leur nouvelle offre a reçu la même réponse négative de la part des Queens Park Rangers.
L’AS Saint-Etienne n’a pas traîné. Pour permettre à son nouveau coach Ian Cathro de travailler avec un groupe complet, le club stéphanois a rapidement attiré ses quatre premières recrues. Sohaib Naïr, Jakob Breum, Mamour Ndiaye et Thierno Ballo se sont déjà engagés avec les Verts qui attendent maintenant la signature d’un milieu défensif. Mais pour ce renfort destiné à compenser le probable départ de Pierre Ekwah, la direction n’a pas choisi la facilité.

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Au lieu de se lancer sur une nouvelle piste, l’AS Saint-Etienne a préféré revenir à la charge pour Jonathan Varane (24 ans). Ce n’est pas la première fois que le frère de Raphaël Varane alimente l’actualité mercato des Verts. Le club de Ligue 2 a déjà tenté sa chance ces derniers mois. Selon le West London Sports, les Stéphanois sollicitent le milieu des Queens Park Rangers pour le troisième mercato consécutif. Et comme lors des deux fois précédentes, l’offre de l’AS Saint-Etienne a encore été refusée.
Le montant de la proposition n’a pas été révélé. Mais l’écurie de Kilmer Sports Ventures l’a sûrement revu à la hausse par rapport à l’hiver dernier, lorsque les Verts avaient proposé un prêt avec une option d’achat à près de 6 millions d’euros conditionnée à une montée en Ligue 1. Finalement, les Queens Park Rangers n’ont pas à regretter leur refus étant donné l’échec de l’AS Saint-Etienne en barrages contre l’OGC Nice. Reste à savoir si les dirigeants stéphanois comptent encore insister pour le Martiniquais sous contrat jusqu’en 2030, et qui sort d’une saison pleine à 36 matchs (sur 46 journées) de Championship.
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Gars pour en rêvenir à Ferran car tu te débats dans tous les sens... https://x.com/i/status/2075706716914643356 Quand la quasi totalité des supps du Barca se réjouissent et supplient le PSG de les débarrasser de ce joueur, y'a sûrement des raisons... Bref encore une fois... Regarde les matchs le tix ! Ce mec est une merguez POINT FINAL !

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La marche parait trop haute pour lui il devrait consolider ces acquis encore 2 ou 3 années de plus dans un club non européen comme Marseille

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Di Maria ne voulait pas aller à MU ? Elle est bonne celle-là. C'est sa relation avec Van Gaal qui avait tout gâché. C'est lui qui l'avait dit dans une interview.

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Et je t'ai répondu nottament sur Di Maria

Ferran Torres au PSG, le Barça jure d'être féroce

Je ne regarde pas QUE les stats comme tu dis. Je regarde aussi beaucoup de matchs. J'ai édité ma réponse précédente pendant que tu répondais.

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