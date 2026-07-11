Varane fait rêver, l’ASSE enchaîne les refus

Efficace dans son recrutement, l’AS Saint-Etienne a moins de réussite sur la piste Jonathan Varane. Les dirigeants stéphanois sont revenus à la charge pour le milieu défensif. Mais leur nouvelle offre a reçu la même réponse négative de la part des Queens Park Rangers.

L’AS Saint-Etienne n’a pas traîné. Pour permettre à son nouveau coach Ian Cathro de travailler avec un groupe complet, le club stéphanois a rapidement attiré ses quatre premières recrues. Sohaib Naïr, Jakob Breum, Mamour Ndiaye et Thierno Ballo se sont déjà engagés avec les Verts qui attendent maintenant la signature d’un milieu défensif. Mais pour ce renfort destiné à compenser le probable départ de Pierre Ekwah, la direction n’a pas choisi la facilité.

Au lieu de se lancer sur une nouvelle piste, l’AS Saint-Etienne a préféré revenir à la charge pour Jonathan Varane (24 ans). Ce n’est pas la première fois que le frère de Raphaël Varane alimente l’actualité mercato des Verts. Le club de Ligue 2 a déjà tenté sa chance ces derniers mois. Selon le West London Sports, les Stéphanois sollicitent le milieu des Queens Park Rangers pour le troisième mercato consécutif. Et comme lors des deux fois précédentes, l’offre de l’AS Saint-Etienne a encore été refusée.

Le montant de la proposition n’a pas été révélé. Mais l’écurie de Kilmer Sports Ventures l’a sûrement revu à la hausse par rapport à l’hiver dernier, lorsque les Verts avaient proposé un prêt avec une option d’achat à près de 6 millions d’euros conditionnée à une montée en Ligue 1. Finalement, les Queens Park Rangers n’ont pas à regretter leur refus étant donné l’échec de l’AS Saint-Etienne en barrages contre l’OGC Nice. Reste à savoir si les dirigeants stéphanois comptent encore insister pour le Martiniquais sous contrat jusqu’en 2030, et qui sort d’une saison pleine à 36 matchs (sur 46 journées) de Championship.