Angleterre - Norvège : Les compos (23h sur M6 et Beinsports)

50 millions l'année de contrat pour un joueur pas titulaire...sont bon a Barcelone...😂
Ils auraient pu le faire le 4 juillet
Il n'y a pas à chercher... ce sont ceux qui n'osent pas qui ne se plantent jamais. L'avis des autres... je m'en bat les c....... ! ^^
Mon pronostic : Angleterre 2 - 4 Norvège (Pour les anglais : 1 but de Kane et 1 but de Bellingham ; pour les Norvégiens : 2 but de Haaland, 1 but de Sorloth et 1 but de Odegaard). Durant le match... il pourrait y avoir 1 carton rouge pour un anglais.
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