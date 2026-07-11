Angleterre - Norvège : Les compos (23h sur M6 et Beinsports)

Mon pronostic : Angleterre 2 - 4 Norvège (Pour les anglais : 1 but de Kane et 1 but de Bellingham ; pour les Norvégiens : 2 but de Haaland, 1 but de Sorloth et 1 but de Odegaard). Durant le match... il pourrait y avoir 1 carton rouge pour un anglais.