Olise ouvre la porte à un départ du Bayern Munich

Malgré un contrat qui court jusqu’en 2029 avec le Bayern Munich, Michael Olise envisage de plus en plus sérieusement un départ de l’Allemagne. Le Real Madrid et le PSG sont très intéressés.

Auteur d’un début de Coupe du monde époustouflant avec l’équipe de France, Michael Olise est au coeur de toutes les attentions et de toutes les convoitises . Avec déjà 5 passes décisives au compteur dans ce Mondial, le meneur de jeu des Bleus confirme sa saison excellente avec le Bayern Munich. Le Real Madrid n’en perd pas une miette, le club merengue ayant clairement affiché son rêve de s’offrir Michael Olise lors de ce mercato estival et peu importe s’il faut signer un chèque de 150 ou de 200 millions d’euros.

Un transfert du Français né à Londres semblait toutefois improbable jusqu’à présent. Mais voilà que désormais, la porte s’ouvre puisque le joueur est de plus en plus à l’écoute des offres selon Christian Falk, journaliste très réputé pour le sérieux de ses informations sur le Bayern Munich. « La situation de Michael Olise devient un peu dangereuse pour le Bayern Munich. Des rumeurs circulent à son sujet, selon lesquelles son entourage dirait qu'il sait qu'il peut toujours gagner le championnat avec le FC Bayern, mais qu'il l'a déjà fait, et qu'il a maintenant aussi la Coupe d'Allemagne à son actif » a-t-il d’abord glissé avant de poursuivre.

« La Ligue des Champions, quant à elle, est peut-être un peu plus difficile à remporter au Bayern Munich. Des rumeurs circulent selon lesquelles il souhaiterait un transfert et que le Real Madrid serait le club dont il rêve » poursuit le spécialiste, et de conclure. « Olise est plutôt discret, donc difficile de savoir si ces rumeurs sont fondées. Cependant, les personnes qui les alimentent seraient apparemment très proches de lui. Cela pourrait poser problème au Bayern, car chacun sait qu'un joueur insatisfait ne joue pas bien. Je ne vois pas l'international français signer un nouveau contrat avec le Bayern dans un avenir proche » a ajouté le journaliste allemand.

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Ce dernier précise par ailleurs que le Paris Saint-Germain reste à l’affût même si le Real Madrid semble être le club le plus chaud. Quoi qu’il en soit, le Bayern Munich ne lâchera pas Michael Olise aussi facilement et encore moins après un Mondial 2026 durant lequel il s’impose de loin comme l’un des meilleurs joueurs du tournoi. Au moins 200 millions d’euros seront sans doute nécessaires pour voir Michael Olise changer de club cet été.