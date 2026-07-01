Olise ouvre la porte à un départ du Bayern Munich

Olise ouvre la porte à un départ du Bayern Munich

Mercato01 juil. , 18:30
parCorentin Facy
7
Ajouter comme source préférée sur Google
Malgré un contrat qui court jusqu’en 2029 avec le Bayern Munich, Michael Olise envisage de plus en plus sérieusement un départ de l’Allemagne. Le Real Madrid et le PSG sont très intéressés.
Auteur d’un début de Coupe du monde époustouflant avec l’équipe de France, Michael Olise est au coeur de toutes les attentions et de toutes les convoitises. Avec déjà 5 passes décisives au compteur dans ce Mondial, le meneur de jeu des Bleus confirme sa saison excellente avec le Bayern Munich. Le Real Madrid n’en perd pas une miette, le club merengue ayant clairement affiché son rêve de s’offrir Michael Olise lors de ce mercato estival et peu importe s’il faut signer un chèque de 150 ou de 200 millions d’euros.
Un transfert du Français né à Londres semblait toutefois improbable jusqu’à présent. Mais voilà que désormais, la porte s’ouvre puisque le joueur est de plus en plus à l’écoute des offres selon Christian Falk, journaliste très réputé pour le sérieux de ses informations sur le Bayern Munich. « La situation de Michael Olise devient un peu dangereuse pour le Bayern Munich. Des rumeurs circulent à son sujet, selon lesquelles son entourage dirait qu'il sait qu'il peut toujours gagner le championnat avec le FC Bayern, mais qu'il l'a déjà fait, et qu'il a maintenant aussi la Coupe d'Allemagne à son actif » a-t-il d’abord glissé avant de poursuivre.
« La Ligue des Champions, quant à elle, est peut-être un peu plus difficile à remporter au Bayern Munich. Des rumeurs circulent selon lesquelles il souhaiterait un transfert et que le Real Madrid serait le club dont il rêve » poursuit le spécialiste, et de conclure. « Olise est plutôt discret, donc difficile de savoir si ces rumeurs sont fondées. Cependant, les personnes qui les alimentent seraient apparemment très proches de lui. Cela pourrait poser problème au Bayern, car chacun sait qu'un joueur insatisfait ne joue pas bien. Je ne vois pas l'international français signer un nouveau contrat avec le Bayern dans un avenir proche » a ajouté le journaliste allemand.

Lire aussi

Real : Florentino Pérez économise 213 ME pour OliseReal : Florentino Pérez économise 213 ME pour Olise
Ce dernier précise par ailleurs que le Paris Saint-Germain reste à l’affût même si le Real Madrid semble être le club le plus chaud. Quoi qu’il en soit, le Bayern Munich ne lâchera pas Michael Olise aussi facilement et encore moins après un Mondial 2026 durant lequel il s’impose de loin comme l’un des meilleurs joueurs du tournoi. Au moins 200 millions d’euros seront sans doute nécessaires pour voir Michael Olise changer de club cet été.
Articles Recommandés
Saibari
Mondial 2026

Canada-Maroc, la France menace les Lions

Tv Belgique Senegal A Quelle Heure Et Sur Quelles Chaines
Mondial 2026

TV : Belgique - Sénégal, à quelle heure et sur quelles chaînes ?

Le Gardien Congolais Mpasi Ecoeure Langleterre
Mondial 2026

Le gardien congolais Mpasi écoeure l'Angleterre

Michele Kang nouvelle propriétaire de l'OL
OL

OL : Michele Kang fait une promesse aux supporters

Fil Info

01 juil. , 19:40
Canada-Maroc, la France menace les Lions
01 juil. , 19:35
TV : Belgique - Sénégal, à quelle heure et sur quelles chaînes ?
01 juil. , 19:30
Le gardien congolais Mpasi écoeure l'Angleterre
01 juil. , 19:20
OL : Michele Kang fait une promesse aux supporters
01 juil. , 19:00
PSG : Paris refuse une offre ridicule pour Chevalier
01 juil. , 18:10
La star marocaine du Mondial signe au Bayern
01 juil. , 18:09
L’OL annonce l’arrivée de Bidstrup pour 13,5 ME
01 juil. , 18:00
L’OM écoute la DNCG et vire tous les gros salaires
01 juil. , 17:34
L'ASSE officialise sa première recrue estivale

Derniers commentaires

Olise ouvre la porte à un départ du Bayern Munich

si rémi pense ca, c'est donc que ca se fera pas ! Vu que tu te trompes systématiquement, faut faire tout le contraire de ce que tu affirmes lol

PSG : Paris refuse une offre ridicule pour Chevalier

Je suis d'avis de lui laisser une chance (jurisprudence Raï) ne l enterrons pas trop vite. Meilleur exemple récent : Donnaruma. Perso je veux y croire encore 🙏 le mec peut pas être un tel monstre à Lille à choquer tout le monde et devenir une merguez. Il va démarrer cette saison avec moins de pression et comme #2 donc pk pas une belle surprise 🙏

OL : Michele Kang fait une promesse aux supporters

Merci Queen Kang

Angleterre-Congo : Les compos (18h sur M6 et BeInSports1)

on peut donc parier sur un autre résultat vu que le rigolo qui se trompe tjr prédit ca :)

Olise ouvre la porte à un départ du Bayern Munich

Je suis tout à fait d'accord. Mais en fait... je pense que c'est un joueur qui manque à toutes les équipes. ^^

Olise Ouvre La Porte A Un Depart Du Bayern Munich

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
00000000
2
O. Lyonnais
00000000
3
Brest
00000000
4
Lens
00000000
5
Toulouse
00000000
6
Nice
00000000
7
Paris Saint Germain
00000000
8
Rennes
00000000
9
Strasbourg
00000000
10
LOSC Lille
00000000
11
Angers SCO
00000000
12
Le Havre
00000000
13
Auxerre
00000000
14
Paris
00000000
15
Monaco
00000000
16
Troyes
00000000
17
Le Mans
00000000
18
Lorient
00000000

Loading