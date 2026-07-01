Olise ouvre la porte à un départ du Bayern Munich

si rémi pense ca, c'est donc que ca se fera pas ! Vu que tu te trompes systématiquement, faut faire tout le contraire de ce que tu affirmes lol
Je suis d'avis de lui laisser une chance (jurisprudence Raï) ne l enterrons pas trop vite. Meilleur exemple récent : Donnaruma. Perso je veux y croire encore 🙏 le mec peut pas être un tel monstre à Lille à choquer tout le monde et devenir une merguez. Il va démarrer cette saison avec moins de pression et comme #2 donc pk pas une belle surprise 🙏
Merci Queen Kang
on peut donc parier sur un autre résultat vu que le rigolo qui se trompe tjr prédit ca :)
Je suis tout à fait d'accord. Mais en fait... je pense que c'est un joueur qui manque à toutes les équipes. ^^
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Michael Olise situation getting 'dangerous' for Bayern Munich cfbayerninsider.com/2026/07/michae…
🚨 Michael Olise réfléchirait sérieusement à son avenir au Bayern Munich. L’international français estimerait avoir déjà tout accompli en Bavière et ne penserait pas pouvoir y remporter régulièrement la Ligue des champions. Il souhaiterait franchir un nouveau cap, avec un club