Michael Olise Ballon d'Or devant Mbappé, la France bascule

Michael Olise Ballon d'Or devant Mbappé, la France bascule

Equipe de France04 juil. , 16:20
parClaude Dautel
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Le grand public a découvert Michael Olise à l'occasion de cette première moitié du Mondial 2026. Mais le joueur du Bayern Munich et des Bleus fait déjà l'unanimité au point même de dépasser Kylian Mbappé en matière de popularité.
Battu par Ousmane Dembélé l'an dernier dans la course au Ballon d'Or, Kylian Mbappé pourrait encore une fois être privé du précieux trophée cette année, même si l'équipe de France gagne la Coupe du Monde. Du moins si le grand public est appelé à voter. Car ce samedi, RTL a dévoilé les résultats d'un sondage réalisé par l'institut Odoxa concernant l'équipe de France. Et c'est peu dire que les quatre matchs disputés pour l'instant par les Bleus dans cette compétition ont donné un moral d'acier aux supporters français. Pour preuve, ils sont désormais 68% à croire que la France va gagner la Coupe du Monde, contre 41% avant le début de l'épreuve. Mieux encore, 78% des amateurs de foot pensent que l'équipe actuelle de Didier Deschamps est la meilleure de l'histoire.

Olise a une popularité grandissante en France

Sur le plan personnel, Michael Olise est clairement la révélation de cette première partie de Coupe du Monde. Dans ce sondage, le numéro 11 de l'équipe de France est considéré à 54% comme le meilleur joueur tricolore lors du récent match contre la Suède, et surtout 37% des personnes interrogées, qui suivent le football, estiment que le natif de Londres mérite le Ballon d'Or 2026 si la France finit championne du Monde, contre 35% qui votent pour Kylian Mbappé et 28% pour Ousmane Dembélé, malgré sa victoire en Ligue des champions avec le PSG. Au sein du grand public, pas spécialement fan de foot, le joueur du Real Madrid a toujours un coup d'avance. « Kylian Mbappé est celui que les Français placent en tête quand on évoque leur favori pour le Ballon d‘or avec 40% de mentions, devant Ousmane Dembélé (28%) et Michael Olise (22%) qui pâtit ici encore de sa notoriété réduite au sein du grand public », précise l'institut de sondage.
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