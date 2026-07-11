EdF : Mbappé devant Zidane et Platini, il balance les preuves

EdF : Mbappé devant Zidane et Platini, il balance les preuves

Equipe de France11 juil. , 21:00
parHadrien Rivayrand
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L'équipe de France espère remporter une nouvelle Coupe du monde dans quelques jours. Kylian Mbappé aura encore un rôle majeur à jouer dans cette compétition.
L'équipe de France n'est plus très loin de disputer une nouvelle finale de Coupe du monde. Pour y parvenir, les Bleus d'abord se débarrasser de l'Espagne mardi prochain. L'équipe de France a plusieurs raisons d'être confiante avant ce choc face à la Roja. Pour décrocher son billet pour la finale, Didier Deschamps devra pouvoir compter sur ses meilleurs éléments. Et comment ne pas évoquer Kylian Mbappé ? L'attaquant du Real Madrid réalise un Mondial exceptionnel et pourrait une nouvelle fois qualifier les Bleus pour une finale. De quoi alimenter le débat sur son statut de meilleur joueur français de l'histoire. Pascal Dupraz ne dira certainement pas le contraire.

Mbappé n'a plus d'égal en équipe de France ? 

Sur l'antenne de RMC, le consultant a en effet déclaré : « Il y a le critère sportif, il marque 0,62 but par match alors que Zidane, c'était 0,29. Ensuite, il y a l'incarnation du capitaine. Et elle est parfaite dans cette Coupe du monde. J'ai fait partie de ceux qui disaient qu'il était insupportable. Zidane était capitaine, mais taiseux. Il est en avance sur Zidane et Platini dans plein de domaines. Il les a dépassés sur cette Coupe du monde. »

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Le débat fait rage et pourrait encore évoluer en fonction du parcours final de l'équipe de France lors de cette Coupe du monde 2026 en Amérique du Nord. Mbappé a l'occasion d'écrire encore un peu plus sa légende. Il peut terminer meilleur buteur de la compétition, décrocher une deuxième Coupe du monde et se rapprocher du record de buts dans l'histoire du Mondial. Le tout à seulement 27 ans et un futur encore à écrire au plus haut niveau.
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Il n'y a pas à chercher... ce sont ceux qui n'osent pas qui ne se plantent jamais. L'avis des autres... je m'en bat les c....... ! ^^

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Mon pronostic : Angleterre 2 - 4 Norvège (Pour les anglais : 1 but de Kane et 1 but de Bellingham ; pour les Norvégiens : 2 but de Haaland, 1 but de Sorloth et 1 but de Odegaard). Durant le match... il pourrait y avoir 1 carton rouge pour un anglais.

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