Encore une mauvaise nouvelle pour Brahim Diaz

Le Real Madrid ne fait pas de Brahim Diaz un joueur vital pour les prochaines années, et écoutera les offres venues de Premier League ou de Bundesliga l'été prochain.

Pointé du doigt pour son geste insensé en finale de la Coupe d’Afrique des Nations avec une Panenka ratée, Brahim Diaz se concentre désormais sur sa saison avec le Real Madrid. Les blessures dans le secteur offensif lui permettre de cumuler du temps de jeu, mais il peine à être décisif. Aucun but et cinq passes décisives en 21 matchs de Liga , le bilan est faiblard pour l’international marocain, qui n’a marqué qu’un seul but cette saison, contre Almaty en Ligue des Champions.

La Premier League rêve de Brahim Diaz

Résultat, ses demandes pour être considéré comme un titulaire quand l’effectif est au complet ne sont pas perçues comme légitimes. Selon SportsBoom, malgré sa récente prolongation jusqu’en 2027, Brahim Diaz n’est pas considéré comme un titulaire en puissance. A 26 ans, il doit montrer plus pour convaincre les dirigeants madrilènes, qui ne diraient pas non à une vente en cas de belle offre. Si un club venait à offrir 40 millions d’euros, alors le Real Madrid ouvrirait la porte à un départ. Surtout si cela permet de faire de la place à l’arrivée d’un joueur majeur au milieu de terrain.

Arsenal et Tottenham, en cas de maintien en Premier League, sont intéressés par ses qualités, et cela permettrait à Diaz de changer de statut avec une arrivée en superstar dans un club anglais. Brentford et Crystal Palace, d’autres clubs londoniens un peu moins séduisants, sont aussi sur le coup, tout comme le Borussia Dortmund et le Bayer Leverkusen. Les chances de voir une belle proposition tomber cet été sont donc réelles, et le Real Madrid pourrait ainsi se défaire d’un joueur pas assez décisif aux yeux de Florentino Pérez, malgré son copieux salaire de 7 millions d’euros par an.