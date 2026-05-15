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EdF : Deschamps zappe Tolisso, l'OL a déjà sa revanche

OL15 mai , 9:20
parGuillaume Conte
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L'Olympique Lyonnais est forcément déçu pour son capitaine Corentin Tolisso qui ne disputera pas le Mondial avec les Bleus. Mais Didier Deschamps est obligé de s'incliner face à la formation lyonnaise.
Pas de Corentin Tolisso à la Coupe du monde malgré sa grosse saison à l’OL. Le milieu de terrain n’a pas été retenu par Didier Deschamps pour faire partie de la sélection qui défendra les couleurs tricolores en Amérique le mois prochain. Un coup dur même si le Lyonnais devait s’y attendre, lui qui avait été snobé ces derniers mois malgré de grosses performances et une forme physique impeccable. Pour les supporters lyonnais qui pestaient de voir Eduardo Camavinga y aller à la place de Tolisso, ils vont devoir trouver d’autres arguments puisque le joueur du Real Madrid n’a pas non plus été sélectionné.

Trois Lyonnais de coeur avec la France à la Coupe du monde

En conférence de presse, Didier Deschamps a reconnu que le capitaine de l’OL n’avait eu aucune chance face à la concurrence. « Il a fait une très belle saison. Il a été amené à se projeter, à jouer pointe haute, voire même avant-centre. Par contre, il est moins habitué que d'autres à ce rôle de pivot. Et il y a le fait d'avoir cinq milieux de terrain qui sont indiscutables », a fait savoir le sélectionneur des Bleus.
L’OL bredouille donc avec l’équipe de France ? Pas tout à faire aux yeux de nombreux suiveurs lyonnais, qui savent que la formation est la grande force du club. Et ils sont trois à être passés par Tola Vologe à avoir leur billet en poche pour les Etats-Unis, le Canada et le Mexique. Il s’agit du latéral droit Malo Gusto, désormais à Chelsea, de Rayan Cherki qui brille avec Manchester City, et de Bradley Barcola qui fait le bonheur du PSG. De quoi confirmer la belle réussite des formateurs lyonnais, notamment dans le domaine offensif où ils ont sorti de nombreux joueurs de grand talent ces dernières années. Il y aura tout de même un petit peu d’OL avec les Bleus cet été, même si le patron de la saison lyonnaise n’a pas été convoqué par Didier Deschamps.

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Derniers commentaires

EdF : Deschamps zappe Tolisso, l'OL a déjà sa revanche

les formateurs lyonnais n'ont plus rien a prouver maintenant. iL n'y a pas beaucoup de générations sans bons joueurs du centre de formation

L'OM dans le rouge, « c’est pire que l’OL de Textor » !

La répartie d'école primaire 😂🫵🤣😂

L’OL viré de la Ligue des Champions, La Provence y croit

ce qui est taré ce sont les gens comme toi qui gobent tout comme du pain beni. les benis oui oui dans ton genre, sont la raison de ces articles a la con....

L’OL viré de la Ligue des Champions, La Provence y croit

encore une fois. ptdrrrrr t es vraiment bete Bulb et tu sais ta 4eme place, ah non Genesio partant, et Sage toujours la tete a l OL veillent...... donc ta 3 eme place tu peux la garder. moi perso l EUROPA me va comme un gant. l OM ou l OL n ont absolument pas le niveau LDC, donc je prefere jouer une compet que je peux gagner, et non juste engranger du fric pour la saison suivante. ça s appelle le sport

L’OL viré de la Ligue des Champions, La Provence y croit

mais ferme la avec tes blabla. tu ne sais rien mais tu fais croire que tu sais tout. t es sur absolument chaque a rticle de l OL et de l OM a essayer d etaler ta science. mais ferme la sans deconner

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76332445732746
2
Lens
67332148623527
3
LOSC Lille
61331878523517
4
O. Lyonnais
60331869533617
5
Rennes
59331788584711
6
O. Marseille
563317511604416
7
Monaco
54331661156497
8
Strasbourg
503314811534310
9
Lorient
45331112104849-1
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
41331011124549-4
12
Brest
3833108154254-12
13
Angers SCO
353398162847-19
14
Le Havre
3233614133044-14
15
Auxerre
3133710163244-12
16
Nice
3133710163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
163337233276-44

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