EdF : Deschamps zappe Tolisso, l'OL a déjà sa revanche

L'Olympique Lyonnais est forcément déçu pour son capitaine Corentin Tolisso qui ne disputera pas le Mondial avec les Bleus. Mais Didier Deschamps est obligé de s'incliner face à la formation lyonnaise.

Pas de Corentin Tolisso à la Coupe du monde malgré sa grosse saison à l’OL . Le milieu de terrain n’a pas été retenu par Didier Deschamps pour faire partie de la sélection qui défendra les couleurs tricolores en Amérique le mois prochain. Un coup dur même si le Lyonnais devait s’y attendre, lui qui avait été snobé ces derniers mois malgré de grosses performances et une forme physique impeccable. Pour les supporters lyonnais qui pestaient de voir Eduardo Camavinga y aller à la place de Tolisso, ils vont devoir trouver d’autres arguments puisque le joueur du Real Madrid n’a pas non plus été sélectionné.

Trois Lyonnais de coeur avec la France à la Coupe du monde

En conférence de presse, Didier Deschamps a reconnu que le capitaine de l’OL n’avait eu aucune chance face à la concurrence. « Il a fait une très belle saison. Il a été amené à se projeter, à jouer pointe haute, voire même avant-centre. Par contre, il est moins habitué que d'autres à ce rôle de pivot. Et il y a le fait d'avoir cinq milieux de terrain qui sont indiscutables », a fait savoir le sélectionneur des Bleus.

L’OL bredouille donc avec l’équipe de France ? Pas tout à faire aux yeux de nombreux suiveurs lyonnais, qui savent que la formation est la grande force du club. Et ils sont trois à être passés par Tola Vologe à avoir leur billet en poche pour les Etats-Unis, le Canada et le Mexique. Il s’agit du latéral droit Malo Gusto, désormais à Chelsea, de Rayan Cherki qui brille avec Manchester City, et de Bradley Barcola qui fait le bonheur du PSG. De quoi confirmer la belle réussite des formateurs lyonnais, notamment dans le domaine offensif où ils ont sorti de nombreux joueurs de grand talent ces dernières années. Il y aura tout de même un petit peu d’OL avec les Bleus cet été, même si le patron de la saison lyonnaise n’a pas été convoqué par Didier Deschamps.