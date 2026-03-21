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Brahim Diaz

Le Real prend une décision radicale avec Brahim Diaz

Mercato21 mars , 21:00
parHadrien Rivayrand
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Le Real Madrid sait que le prochain mercato estival sera mouvementé. Il se dit que Brahim Díaz pourrait quitter la capitale espagnole, même si la Casa Blanca apprécie beaucoup le joueur.
Le Real Madrid compte de nombreuses stars dans son effectif, et il n’est pas facile pour certains joueurs de se faire une place. Si son talent est indéniable, Brahim Díaz n’est pas vraiment une option privilégiée par le club merengue. L’international espagnol, qui a fait parler de lui ces dernières semaines, pourrait donc quitter le navire l’été prochain lors du mercato. Heureusement pour lui et pour le Real Madrid, Díaz ne manquera pas de propositions. En Allemagne, un club est notamment très intéressé pour le recruter : le Borussia Dortmund.

Le Real Madrid est catégorique 

Selon les informations de Defensa Central, le Real Madrid a néanmoins l’intention de tout mettre en œuvre pour conserver Brahim Díaz dans ses rangs. Les pensionnaires du Santiago Bernabéu apprécient beaucoup le profil et l’état d’esprit du natif de Málaga.
Encore sous contrat jusqu’en juin 2027, son avenir devra toutefois être rapidement clarifié, surtout si une belle offre venait à se présenter. Brahim Díaz souhaite de son côté rester au Real Madrid, mais il veut s’assurer d’un temps de jeu conséquent, ce qui n’est pas facile à garantir dans un effectif aussi concurrentiel que celui dirigé par Álvaro Arbeloa.

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Le Borussia Dortmund va en tout cas devoir revoir sa stratégie, car Brahim Díaz n’est plus sur le marché, du moins pour l’été prochain. En attendant d’en savoir plus sur son avenir, le joueur malaguène devra terminer la saison de la meilleure des manières avec le Real Madrid.
Le club merengue est distancé en Liga, mais il a une belle opportunité d’aller au bout en Ligue des champions. Tout porte à croire que Brahim Díaz aura son mot à dire, d’autant qu’il sait qu’il devra également se racheter avec sa sélection, le Maroc, en vue de la Coupe du monde 2026.
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
59271926542430
2
Paris Saint Germain
57251834542232
3
O. Marseille
49261547533320
4
O. Lyonnais
47261457402713
5
LOSC Lille
4426135840337
6
Monaco
4326134945378
7
Rennes
4326127743376
8
Strasbourg
3726107940319
9
Toulouse
37271071038326
10
Lorient
372791083741-4
11
Brest
3627106113439-5
12
Angers SCO
322795132437-13
13
Paris
2826610102941-12
14
Le Havre
272669112032-12
15
Nice
272676133248-16
16
Auxerre
222757152236-14
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132634192560-35

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