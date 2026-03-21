Le Real prend une décision radicale avec Brahim Diaz

Le Real Madrid sait que le prochain mercato estival sera mouvementé. Il se dit que Brahim Díaz pourrait quitter la capitale espagnole, même si la Casa Blanca apprécie beaucoup le joueur.

Le Real Madrid compte de nombreuses stars dans son effectif, et il n’est pas facile pour certains joueurs de se faire une place. Si son talent est indéniable, Brahim Díaz n’est pas vraiment une option privilégiée par le club merengue. L’international espagnol, qui a fait parler de lui ces dernières semaines, pourrait donc quitter le navire l’été prochain lors du mercato. Heureusement pour lui et pour le Real Madrid, Díaz ne manquera pas de propositions. En Allemagne, un club est notamment très intéressé pour le recruter : le Borussia Dortmund.

Le Real Madrid est catégorique

Selon les informations de Defensa Central, le Real Madrid a néanmoins l’intention de tout mettre en œuvre pour conserver Brahim Díaz dans ses rangs. Les pensionnaires du Santiago Bernabéu apprécient beaucoup le profil et l’état d’esprit du natif de Málaga.

Encore sous contrat jusqu’en juin 2027, son avenir devra toutefois être rapidement clarifié, surtout si une belle offre venait à se présenter. Brahim Díaz souhaite de son côté rester au Real Madrid, mais il veut s’assurer d’un temps de jeu conséquent, ce qui n’est pas facile à garantir dans un effectif aussi concurrentiel que celui dirigé par Álvaro Arbeloa.

Le Borussia Dortmund va en tout cas devoir revoir sa stratégie, car Brahim Díaz n’est plus sur le marché, du moins pour l’été prochain. En attendant d’en savoir plus sur son avenir, le joueur malaguène devra terminer la saison de la meilleure des manières avec le Real Madrid.

Le club merengue est distancé en Liga, mais il a une belle opportunité d’aller au bout en Ligue des champions. Tout porte à croire que Brahim Díaz aura son mot à dire, d’autant qu’il sait qu’il devra également se racheter avec sa sélection, le Maroc, en vue de la Coupe du monde 2026.