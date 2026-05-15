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EdF : Le premier pari de Zidane, c’est un échec

Equipe de France15 mai , 10:00
parGuillaume Conte
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Futur sélectionneur de l'équipe de France, Zinedine Zidane a tenté de convaincre Ayyoub Bouaddi de ne pas lier son avenir international au Maroc. Raté.
Didier Deschamps a donné ce jeudi soir sa liste des 26 joueurs appelés à défendre les couleurs de la France pour la Coupe du monde en Amérique. Un effectif complet qui ferait saliver n’importe quel sélectionneur, tant les Bleus semblent avoir la capacité de faire deux équipes très compétitives. « DD » l’a maintes fois répété, il ne court pas après les bi-nationaux, et les nombreux joueurs qui font les choix de leur sélection tardivement, notamment avec la Coupe du monde en perspective.

Bouaddi disponible pour la CDM avec le Maroc

C’est le cas d’Ayyoub Bouaddi. Le prometteur milieu lillois a décidé de rejoindre le Maroc après avoir porté le brassard de capitaine avec les espoirs tricolores. Cela faisait des mois qu’il refusait de répondre à la question sur son avenir international, et cela n’augurait rien de bon pour la France. Cette décision sportive a surement été facilitée par le fait que les Lions de l’Atlas lui promettaient une place pour le Mondial à venir, ce qui n’était pas du tout le cas avec Didier Deschamps, qui ne l’a pas sollicité.
Mais à 18 ans et avec du talent à revendre, Bouaddi représente l’avenir et le futur sélectionneur s’en est soucié. Selon les informations de L’Equipe, Zinedine Zidane a bien approché le joueur lillois pour lui faire part de son intérêt à l’avoir dans son équipe la saison prochaine, quand il aura pris la suite de Didier Deschamps. Malgré cette prise de contact qui ne peut pas laisser insensible, le milieu du LOSC a pris sa décision de rejoindre le Maroc pour la suite de sa carrière internationale.
Un premier échec pour Zidane, dont l’aura et la réputation peuvent lui permettre de convaincre quelques indécis. Même si avec le potentiel dont dispose l’équipe de France à tous les postes, Zizou a de quoi faire avec les joueurs actuellement désireux de jouer pour la France. La Fédération Marocaine de Football a en tout cas confirmé que Ayyoub Bouaddi avait réglé les derniers détails administratifs pour être disponible dans la prochaine liste d’un Maroc qui est tout de même demi-finaliste en titre de la compétition.

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les formateurs lyonnais n'ont plus rien a prouver maintenant. iL n'y a pas beaucoup de générations sans bons joueurs du centre de formation

L'OM dans le rouge, « c’est pire que l’OL de Textor » !

La répartie d'école primaire 😂🫵🤣😂

L’OL viré de la Ligue des Champions, La Provence y croit

ce qui est taré ce sont les gens comme toi qui gobent tout comme du pain beni. les benis oui oui dans ton genre, sont la raison de ces articles a la con....

L’OL viré de la Ligue des Champions, La Provence y croit

encore une fois. ptdrrrrr t es vraiment bete Bulb et tu sais ta 4eme place, ah non Genesio partant, et Sage toujours la tete a l OL veillent...... donc ta 3 eme place tu peux la garder. moi perso l EUROPA me va comme un gant. l OM ou l OL n ont absolument pas le niveau LDC, donc je prefere jouer une compet que je peux gagner, et non juste engranger du fric pour la saison suivante. ça s appelle le sport

L’OL viré de la Ligue des Champions, La Provence y croit

mais ferme la avec tes blabla. tu ne sais rien mais tu fais croire que tu sais tout. t es sur absolument chaque a rticle de l OL et de l OM a essayer d etaler ta science. mais ferme la sans deconner

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
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