EdF : Le premier pari de Zidane, c’est un échec

Futur sélectionneur de l'équipe de France, Zinedine Zidane a tenté de convaincre Ayyoub Bouaddi de ne pas lier son avenir international au Maroc. Raté.

Didier Deschamps a donné ce jeudi soir sa liste des 26 joueurs appelés à défendre les couleurs de la France pour la Coupe du monde en Amérique. Un effectif complet qui ferait saliver n’importe quel sélectionneur, tant les Bleus semblent avoir la capacité de faire deux équipes très compétitives. « DD » l’a maintes fois répété, il ne court pas après les bi-nationaux, et les nombreux joueurs qui font les choix de leur sélection tardivement, notamment avec la Coupe du monde en perspective.

Bouaddi disponible pour la CDM avec le Maroc

C’est le cas d’Ayyoub Bouaddi. Le prometteur milieu lillois a décidé de rejoindre le Maroc après avoir porté le brassard de capitaine avec les espoirs tricolores. Cela faisait des mois qu’il refusait de répondre à la question sur son avenir international, et cela n’augurait rien de bon pour la France. Cette décision sportive a surement été facilitée par le fait que les Lions de l’Atlas lui promettaient une place pour le Mondial à venir, ce qui n’était pas du tout le cas avec Didier Deschamps, qui ne l’a pas sollicité.

Mais à 18 ans et avec du talent à revendre, Bouaddi représente l’avenir et le futur sélectionneur s’en est soucié. Selon les informations de L’Equipe, Zinedine Zidane a bien approché le joueur lillois pour lui faire part de son intérêt à l’avoir dans son équipe la saison prochaine, quand il aura pris la suite de Didier Deschamps. Malgré cette prise de contact qui ne peut pas laisser insensible, le milieu du LOSC a pris sa décision de rejoindre le Maroc pour la suite de sa carrière internationale.

Un premier échec pour Zidane, dont l’aura et la réputation peuvent lui permettre de convaincre quelques indécis. Même si avec le potentiel dont dispose l’équipe de France à tous les postes, Zizou a de quoi faire avec les joueurs actuellement désireux de jouer pour la France. La Fédération Marocaine de Football a en tout cas confirmé que Ayyoub Bouaddi avait réglé les derniers détails administratifs pour être disponible dans la prochaine liste d’un Maroc qui est tout de même demi-finaliste en titre de la compétition.